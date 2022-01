Công an Hà Tĩnh đấu tranh có hiệu quả với các loại vi phạm và tội phạm

Công an Hà Tĩnh triệt phá hàng loạt vụ án lớn



Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử lý gần 150 vụ với hơn 226 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép. Điều tra khám phá hơn 130 vụ với 375 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đấu tranh bắt giữ 65 vụ với 106 đối tuợng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

...

Đại tá Nguyễn Tham Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh cho biết, thời gian trong và sau Tết Nguyên Đán lực lượngcông an sẽ tăng cường nắm bắt tình hỉnh và đấu tranh quyết liệt hơn với các vi phạm và tội phạm nhất là các loại tội phạm đánh bạc, lừa đảo và các loại tội phạm khác.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết: "Công an tỉnh se tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Bộ Công anh, lãnh đạo tỉnh để chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị trong các khu công nghiệp. Đối với lĩnh vụ trât tự xã hội, công an tỉnh sẽ chủ động nắm tình hình, tập trung điều tra cơ bản và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm lừa đảo, tội phạm dánh bạc và tội phạm về pháo."/.

Tác giả: Sỹ Lý

Nguồn tin: Báo VOV