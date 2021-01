Con nghiện 8X có nhiều tiền án bị Công an bắt vì tàng trữ ma túy

Ngày 28/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lương Xuân Thịnh (SN 1985, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Lương Xuân Thịnh tại CQĐT

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 25/1, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an xã Kỳ Tiến phát hiện, bắt quả tang Lương Xuân Thịnh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại nhà riêng của đối tượng.

Tang vật thu được là 4 gói nilon chứa ma tuý bên trong 1 lọ thuỷ tinh màu trong suốt, phía trên có nắp màu vàng được quấn băng dính đen tại chậu hoa cảnh phía trước sân nhà ở.

Kiểm tra trong phòng ngủ của Thịnh, phát hiện phía trên tủ lạnh có một gói túi nilon quấn kín, bên trong có 3 viên hồng phiến; cũng tại vị trí này phát hiện một ống thuỷ tinh hình chữ J bên trong có 3,0133g Methamphetamine.

...

Thịnh khai nhận số tang vật lực lượng Công an thu giữ là ma tuý được mua từ người đàn ông tự xưng là Phúc tại thành phố Hà Tĩnh vào đầu tháng 1/2021 với giá 7.000.000 đồng về để sử dụng dần.

Được biết, Thịnh là đối tượng nghiện ma tuý, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên giao du với các đối tượng có nhân thân xấu trên địa bàn.

Đáng chú ý, Thịnh đã có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng không ăn năn, hối cải mà vẫn tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội.

Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn