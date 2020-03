Con hôn mê sâu, mẹ chạy thận cần giúp đỡ

Em Chu Xuân Thắng vẫn đang hôn mê sâu. Ảnh: PV

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Thắng trở về địa phương xin vào làm công nhân cho một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên). Tuy nhiên, vừa đi làm được vài ngày, em gặp tai nạn giao thông dẫn tới đa chấn thương nặng, trong đó có chấn thương sọ não kín, hôn mê sâu.

Trong khi hoàn cảnh gia đình Thắng lại rất khó khăn: Mẹ em bị suy thận từ năm 2013, thường xuyên phải đến bệnh viện chạy thận. Bố em ngoài làm ruộng, hết mùa vụ lại tranh thủ đi làm thuê nhưng không lo đủ chi phí cho cả nhà. Do đó, nhiều năm nay gia đình em là hộ nghèo ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng thôn Can - cho biết: “Các đoàn thể và người dân thôn Can đã vận động, ủng hộ được hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này chưa thấm vào đâu so với các khoản chi phí phải lo cho Thắng nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội”.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của Chu Xuân Thắng xin liên hệ với mẹ của Thắng là Nguyễn Thị Xuyên, SĐT: 0366 998 058.

