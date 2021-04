Cô gái chuyển giới chụp ảnh tụt quần khoe vòng 3 trong siêu thị khiến dân mạng chỉ trích dữ dội

Vừa qua, cộng đồng mạng khá xôn xao khi xuất hiện hình ảnh của một cô gái tụt quần, khoe vòng 3 phản cảm trong siêu thị. Điều đáng nói là những bức ảnh này được đăng lên bởi chính cô gái trong ảnh. Được biết, cô gái này tên D.G.B, là người chuyển giới nữ thuộc cộng đồng LGBT.



Khi những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, G.B cũng đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng những hình ảnh này là quá phản cảm. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô thản nhiên tụt quần, quay vòng 3 về phía ống kính. Điều đáng nói là bức ảnh được chụp tại siêu thị, đây là nơi công cộng, có nhiều người qua lại.

Trước làn sóng chỉ trích mình, cô gái này cũng đã nhanh chóng đáp trả. Trên trang cá nhân, G.B viết: "Mình thuộc giới LGBT. Thời đại phát triển rồi, có nhiều bạn suy nghĩ còn khác xa. Mỗi người một suy nghĩ, đó chỉ là sở thích của mình thôi. Mình thấy chụp như vậy rất bình thường.

...

Người mình show ra mình còn không thấy ngại thì tại sao mấy bạn đó lại bình luận thấy ngại giùm mình. My body not yours (Tạm dịch: Cơ thể của mình không phải của các bạn -PV). Ở nước ngoài người ta phát triển ầm ầm, sống thoáng. Chụp như vậy cũng có sao, chẳng ảnh hưởng đến ai.

Nhiều người cứ suy nghĩ trẻ con, bình luận linh tinh nên mình chẳng việc gì phải để ý".

Trước lời giải thích của G.B, nhiều người đã thể hiện sự đồng tình nhưng bên cạnh đó cũng không ít ý kiến chỉ trích.

"Thể hiện cá tính của mình là bình thường, nhưng đừng quá lố và khiến người khác nhức mắt như vậy", một tài khoản bình luận.

Tác giả: Ngọc Ngân

Nguồn tin: saostar.vn