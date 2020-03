Clip: Xe buýt “lướt bến”, hành khách đuổi theo muốn đứt hơi ở Hà Tĩnh

Chiếc xe "lướt bến" thuộc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh



Sáng 4/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip dài 22 giây ghi lại cảnh nhiều học sinh và người dân đang chờ xe buýt trên QL1A tại một bến đỗ theo lộ trình.

Qua tìm hiểu được biết, đây là xe buýt 1B chạy tuyến Hà Tĩnh - Kỳ Anh. Thời điểm xảy ra sự việc là vào khoảng 11h trưa 3/3 trên QL1A, đoạn qua xã Kỳ Thư, thuộc điểm dừng xe buýt Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu.

Khi chiếc xe buýt của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh, BKS: 38B-001.31 xuất hiện, mọi người chuẩn bị để lên xe. Tuy nhiên, chiếc xe nói trên đã không dừng đúng điểm theo lộ trình mà “lướt” thêm 1 đoạn khoảng chừng 30m khiến tất cả nhào theo vì sợ bị bỏ lại.

Trong video clip, có khoảng 15 cháu học sinh và một số người lớn vội vã chạy theo xe. Trong đó, có người phụ nữ một tay ôm trẻ nhỏ, 1 tay xách chiếc bao tải khá nặng.

Người phụ nữ bế em bé ì ạch, lẽo đẽo đuổi theo xe.

Điều đáng nói là phía trước và tại điểm dừng của xe buýt, đường sá thoáng đãng, không hề có chướng ngại vật. Không hiểu vì lý do gì mà tài xế này lại “hành” hành khách của mình như vậy.

Trao đổi với PV, một cậu học sinh cho biết: “Do cháu ở xa nên thường sử dụng xe buýt để đến trường. Đây không phải là lần đầu bọn cháu phải chạy theo như vậy. Vì sợ bị bỏ lại nên mọi người giành nhau lên xe mà không ai dám nói gì. Nhiều lúc còn bị la lối nữa”.

Toàn cảnh chuyến xe "lướt bến" khiến "thượng đế" lao theo vì sợ bị bỏ lại

Đem vấn đề phản ánh với lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh, Giám đốc Trần Văn Sỹ xác nhận: “Chiếc xe nói trên là của Công ty. Tuy nhiên, tôi kiểm tra thì lái xe nói là không có chuyện đó. Để tôi kiểm tra lại định vị. Cảm ơn anh em đã phản ánh”.

Cũng theo ông Sỹ, tài xế này mới vào làm, người ở Kỳ Anh, hiện đang điều khiển xe trên đường nên không muốn thông báo, đợi hết ca sẽ gọi về kiểm tra. Nếu đúng như phản ánh thì sẽ có biện pháp kỷ luật.

Tác giả: Dương Cầm

Nguồn tin: infonet.vietnamnet.vn