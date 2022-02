Clip vợ dẫn người đến nhà chồng cũ, chĩa vật giống súng thẳng mặt đe dọa

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip và hình ảnh ghi lại sự việc người phụ nữ đi cùng một nam thanh niên cầm theo một vật nghi là súng để đe doạ, uy hiếp chồng cũ ở xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội).

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 16/2. Lúc này, thanh niên đội mũ mặc áo đen cầm theo vật giống súng chĩa vào mặt một người đàn ông và một người phụ nữ trong nhà.

Your browser does not support the video tag.

Biến căng: Vợ cũ dẫn thanh niên nghi cầm súng đến tận nhà chồng cũ chĩa thẳng mặt

...

Được biết, người đàn ông bị đe doạ là anh H.C (trú ở xã Tiền Phong, Mê Linh). Anh C. cũng chính là người đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Thông tin trên Pháp luật & Bạn đọc, anh C cho biết, người phụ nữ đi cùng nam thanh niên là Đ.T.N (SN 1995) vợ cũ của anh, cả hai có hai con chung nhưng đã ly hôn cách đây 5 năm. Hiện tại 2 cháu đang sống với bố.

Cách đây 2 tháng anh H.C có vợ mới, đôi bên vẫn xảy ra xích mích. Đỉnh điểm, chị N. đến tận nhà để gây sự.

Người phụ nữ và nam thanh niên đến nhà anh C

Anh H.C kể lại: "Mình có đuổi họ ra ngoàim không đụng chạm gì đến họ, lúc này trong văn phòng có bố và em gái mình đang mang thai. Khi ra đến ngoài, nam thanh niên có rút súng ra và chĩa về phía mình. Mọi người hô hoán thì N. và thanh niên kia lên xe chạy mất".

Sau đó, anh đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an xã Tiền Phong cho biết đang xác minh sự việc trên. Hiện đơn vị đang làm việc với các bên để làm rõ thông tin.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc