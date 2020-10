CLIP: Tai nạn kinh hoàng, 1 người chết, 19 người bị thương

Rạng sáng 7-10, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết nơi đây vừa nắm thông tin nên nhanh chóng đến hiện trường về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để chỉ đạo khẩn công tác cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ cùng ngày, tài xế Huỳnh Văn Lớn (SN 1981; ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe khách loại 24 chỗ ngồi chở 23 hành khách trên xe mang biển số 94B- 001.98 từ hướng Trung Lương về Mỹ Thuận, đến địa bàn xã An Cư, huyện Cái Bè thì xe bị đâm sang trái, nằm vắt trên dải phân cách cứng.

Hiện trường đang được cứu hộ

Lúc này, tài xế Trần Thanh Nhân (SN 1991; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe tải mang biển số 65C-156.54 đi từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương, tông ngược lại làm xe khách bị lật ngang. Rất may, lúc xe lật thì có một tảng đá lớn nằm dưới xe nên hành khách đập kính chui ra ngoài. Rất đông công an và người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

...

Clip hiện trường

Ghi nhận ban đầu của phóng viên cho thấy chị Trần Thị Loan (SN 1967; ngụ tỉnh Bạc Liêu) đã tử vong tại chỗ, 19 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện của tỉnh Tiền Giang và TP HCM.

Khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, trung tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT cùng tổ công tác đến hiện trường phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và thăm hỏi người bị nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ có chế độ hỗ trợ đối với người tử vong và người bị thương.

Tác giả: MINH SƠN

Nguồn tin: Báo Người lao động