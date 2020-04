Clip: Nữ đại gia Dương Đường quậy phá tại các cơ quan nhà nước

Your browser does not support the video tag.

Ngày 17/12/2017, nữ đại gia Nguyễn Thị Dương (Dương Đường), vợ của Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) cùng con gái của mình khi làm việc tại Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài đã liên tục quay clip và phát trực tiếp lên facebook.

Người này cho rằng, các cán bộ Hải quan Sân bay Nội Bài đã có hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền. Đồng thời liên tục nhục mạ các cán bộ tại đây. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên, hành vi này không bị xử lý thích đáng.

Thay vào đó, 2 cán bộ hải quan đã bị tạm đình chỉ công tác vì có cử chỉ, hành vi không đúng mực. Kết quả xác minh của Hải quan Hà Nội cũng cho thấy, không có dấu hiệu tiêu cực của cán bộ hải quan tại sân bay Nội Bài.

Năm 2019, nữ đại gia Dương Đường tiếp tục gây rối tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Người này cũng không quên quay phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Ngày 7/4, nữ đại gia Nguyễn Thị Dương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Báo Giao thông