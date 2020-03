CLIP: Người phụ nữ nằm trong làn 90km/h rồi đứng lên múa giữa cầu Nhật Tân khiến bao người khiếp sợ

Sự việc xảy ra trong sáng ngày 26/3 trên cầu Nhật Tân, Hà Nội. Khoảng 7h51, camera hành trình của một ô tô cho thấy người phụ nữ đang nằm ngửa trong làn tốc độ tối đa 90 km/h.

Đến 8h13, một ô tô khác cũng ghi lại hình ảnh người này đứng giữa cầu khua tay.

Người phụ nữ được cho là không tỉnh táo, hành động bất thường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Người phụ nữ nằm trong làn 90km/h rồi đứng múa trên cầu Nhật Tân khiến bao người khiếp sợ. (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

"Chắc chị này có vấn đề gì rồi chứ ai lại ra nằm giữa cầu thế kia bao giờ. Khác nào tự sát!", thành viên Hưng Phạm nhận xét.

"Các xe chạy nhanh, không tránh kịp hoặc người phụ nữ rơi vào điểm mù của ô tô thì nguy hiểm khó lường", một dân mạng khác cảnh báo.

