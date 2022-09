CLIP: Kinh hoàng ô tô tông 3 thiếu niên văng xa nhiều mét

Ngày 11/9, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đang trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô chưa lắp biển số và xe máy chở 3 người trên đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku.

Clip cảnh kinh hoàng xe ô tô tông vào xe máy chở 3

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h20 cùng ngày, xe ô tô Honda CR-V do T.V.C (34 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng từ ngã tư Phù Đổng đi Lê Duẩn (phường Thắng Lợi, TP.Pleiku). Khi đến trước số nhà 603 Lê Duẩn, chiếc ô tô kể trên tông vào xe máy 81K5-0363 do K.D (13 tuổi) chở theo K.G (10 tuổi) và K.N (7 tuổi, cùng trú làng Choét Ngol, xã Chư Á, TP.Pleiku) đi ngược chiều, đang qua đường.

Cú tông trực diện khiến 3 thiếu niên trên xe máy văng lên cao, bay xa nhiều mét.

Vụ tai nạn làm K.D và K.G tử vong; K.N hiện cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc ô tô trong vụ tai nạn chưa lắp biển số



Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô trong vụ tai nạn chưa lắp biển số. Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Ve máy bị ô tô chèn lên, dầu nhớt chảy tràn ra đường.

Hiện công an TP.Pleiku đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Đình Văn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong