CLIP: Kinh hãi cảnh đâm chém trước cổng công ty ở Bình Dương

Ngày 12-10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang điều tra vụ một nam công nhân bị một nhóm người phục kích trước cổng công ty và chém trọng thương.

Nam công nhân bị chém liên tục trước cổng công ty

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 11-10, nam công nhân vừa tan ca và bước ra khỏi cổng công ty tại đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên thì bất ngờ bị một số người lao tới tấn công.

Lúc này, còn có ít nhất 2 người khác cũng đã phục kích sẵn lao tới chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống. Một số đối tượng khác thì được can ngăn nên không ra tay.

Nhóm đối tượng sau đó đã nhanh chóng rời đi. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh công ty ghi lại.

Theo tìm hiểu, giữa nạn nhân và 1 người trong công ty có xảy ra mâu thuẫn và đã giải quyết. Tuy nhiên, vụ tấn công vẫn xảy ra.

Nạn nhân sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Người này bị đứt gân, đã được mổ để nối lúc rạng sáng nay.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động