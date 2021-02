Clip: Cô gái chửi bới, tát bạn trai gần 50 cái rồi cầm gạch đe dọa

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 3h sáng ngày 30/1, trên đường Trần Long thuộc thành phố Trường Hoa, Đài Loan (Trung Quốc).

Những người dân ở đây đã bị đánh thức bởi tiếng cãi vã của một cặp đôi. Trong đó, người phụ nữ liên tục mắng chửi và đánh đập bạn trai của mình. Theo hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, người phụ nữ liên tục đánh vào đầu, vào người và túm tóc, bóp cổ bạn trai mình. Thậm chí cô ta còn lên gối, đá vào chỗ hiểm khiến bạn trai khụy gối xuống.

Chưa dừng lại, người đàn ông còn cầm một viên gạch lên đe dọa và bắt bạn trai phải quỳ gối xuống. Dù đã quỳ xuống đất xin lỗi bạn gái nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục mắng chửi.

Cô gái đánh bạn trai trong vòng hơn 10 phút và sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của cảnh sát. Được biết, người đàn ông đã bị cô gái tát gần 50 cái vào mặt.

Theo cảnh sát, do nghi ngờ bạn trai mình vào khách sạn với người khác nên người phụ nữ đã lái xe từ Đại Nam tới Trường Hoa ngay trong đêm. Khi thấy bạn trai, cô ta liền lao vào đánh chửi mà không để bạn trai mình giải thích lấy một câu.

Sau khi được cảnh sát hòa giải, người phụ nữ này đã theo bạn trai về khách sạn. Tuy nhiên, anh chàng đã nhờ nhân viên khách sạn không cho cô ta vào.

