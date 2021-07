Clip: Chồng tát vợ 'cháy má' mặc con nhỏ khóc ngặt nghẽo: '8h mày mới ngủ dậy!'

Hầu hết người phụ nữ nào cũng mong muốn gả cho một người chồng tốt, được chồng yêu thương che chở nhưng sau khi kết hôn, không ít người mới nhận ra mình đã lấy nhầm chồng. Dù vậy, vì sợ miệng đời đàm tiếu lại thương con khi không có đủ bố đủ mẹ bên cạnh nên không ít người phụ nữ chọn cách cam chịu, nhẫn nhịn chịu đựng mà sống.

Bài viết người vợ chia sẻ trên mạng xã hội.



Mới đây, một người phụ nữ đã cay đắng chia sẻ về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình trên một diễn đàn tâm sự chuyện gia đình. “Giờ em phải làm sao đây mọi người khi mà bao sự cố gắng chăm lo cho gia đình là vô nghĩa. Muốn buông bỏ thì thương con mà tiếp tục cố gắng thì khổ mình. Lấy nhau tròn 10 năm, 3 đứa con hỏi em làm được gì đây.

Giờ bỏ nhau ra đi tay trắng và con thì còn nhỏ, chưa đi làm được mà về với bố mẹ lại khổ cả bố mẹ. Mọi người cho em lời khuyên ạ", người phụ nữ viết.

Đăng kèm bài viết là một đoạn video quay cảnh chị bị chồng bạo hành dã man. Đoạn video cho thấy, một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang nằm trên giường, im lặng chứng kiến cuộc cãi vã của bố mẹ. Trong khi đó, người vợ ôm con nhỏ khoảng 5-6 tháng tuổi ngồi bên cạnh.

Mặc con nhỏ gào khóc tới quặn lòng, gã chồng vẫn liên tục chỉ trỏ, chửi bới vợ bằng những từ ngữ vô văn hóa. Theo những gì người đàn ông nói, có lẽ anh ta bức xúc với vợ vì nhiều nguyên do, trong đó có việc vợ ngủ tới 8h sáng, chiều ngủ tới 4h mới dậy. “Mày còn khơi ra à? 8h mày mới ngủ dậy, 4h (16h chiều) mày mới dậy. Mày oan nhỉ”, người chồng quát lớn.

Chồng tát vợ cháy má mặc kệ con đang khóc ngặt nghẽo.

Khi chị vợ đẩy chồng ra như muốn kết thúc cuộc tranh cãi, người đàn ông liền giơ tay tát vợ cháy má. Cú tát như trời giáng khiến chị vợ gào khóc đau đớn, ôm chặt con vào lòng để dỗ dành con. Có lúc, chị định phân bua với chồng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị chồng đánh tiếp.

Cuối đoạn video, người vợ đứng dậy định rời đi nhưng gã chồng vũ phu lại đẩy chị vợ ngồi xuống giường, tiếp tục chửi bới. “Mày ngồi xuống”, người chồng quát lớn. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, người chồng đã tát vợ tổng cộng 6 cái.

Chưa rõ cuộc ẩu đả này kết thúc như thế nào nhưng đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động của gã chồng, trong khi đó một số người khuyên chị vợ nên mạnh dạn ly hôn với hắn ta, vì có cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này thì con cái cũng không hạnh phúc được. Một số người bình luận:

“Ngủ 8h sáng dậy mà bị đánh thế này. Tôi còn ngủ tới 10h sáng cơ. Mà chị ấy còn phải thức đêm chăm con nhỏ. Sao cái lúc anh ngủ ngáy o o còn vợ đêm hôm chăm con anh không nhắc tới đi”,

“Loại chồng vũ phu này thì không cần phải tiếc. Mình biết làm mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ sẽ vô cùng khó khăn, nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua đi mà thôi”,

“Có con ở đó mà anh ta còn đánh vợ như vậy. Thương mấy đứa nhỏ, tuổi thơ chúng sẽ bị méo mó khi chứng kiến những trận đòn như thế này”.

