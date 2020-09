Clip: Choáng với số tiền khổng lồ được người chồng giấu làm quỹ đen

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, ghi lại cảnh cả nhà xúm vào đếm một số tiền khổng lồ khiến không ít người ngạc nhiên. Điều bất ngờ hơn đây chính là số tiền khổng lồ, do người chồng đã giấu vợ làm quỹ đen trong 3 năm trời.

Your browser does not support the video tag.

...

Anh chồng trong clip này đã bí mật cất giấu tiền từ năm 2017, hàng tháng anh ta vẫn đưa tiền cho vợ chi tiêu, gửi ngân hàng đồng thời cũng không quên để ra một khoản tiền lẻ. Chỗ mà anh chồng này giấu cực kỳ lý tưởng mà các bà vợ không bao giờ ngờ tới. Những chiếc tay vịn cầu thang trong nhà, vốn làm bằng thép không gỉ, lại rỗng bên trong nên anh này âm thầm gửi gắm tiền vào đây.

Đến lúc gia đình có việc riêng, anh ta mới tiết lộ cho cả nhà biết về khoản tiền bí mật của mình. Cả nhà phải mất nửa ngày để đếm hết số tiền lẻ mà người chồng cất dấu, ai cũng sốc bởi số tiền lên tới 100.000 nhân dân tệ (gần 330 triệu đồng). Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cảm thấy thích thú với lý do và phương pháp giấu tiền của người chồng bá đạo này.

Tác giả: Thế Hiệp (Tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn