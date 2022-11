Clip: 'Anh hùng cứu mỹ nhân' đang bị đánh trên phố Bà Triệu và cái kết 'cảm lạnh'

Chiều 10/11, mạng xã hội rần rần đoạn clip ghi lại cảnh tượng 2 thanh niên đánh một cô gái ngay trên phố Bà Triệu, trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 4h chiều 10/11, được rất đông người dân xung quanh chứng kiến và quay clip. Theo diễn biến trong đoạn video, một nam thanh niên diện đồ đen - xám cùng anh chàng mặc áo Grab đang đánh hội đồng 1 cô gái mà chưa rõ nguyên nhân. Trong khi nam thanh niên diện đồ đen - xám liên tục đá vào người thiếu nữ thì anh chàng mặc đồ Grab giật tóc cô.

Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người đã lao tới ngăn cản, thế nhưng nam thanh niên mặc đồ đen - xám vẫn tiếp tục đá vào bụng cô gái.

"Gặp chuyện bất bình chẳng tha", ngay sau đó, một người đàn ông mặc đồ trắng lao tới đấm tới tấp vào 2 thanh niên đánh cô gái. Người này thậm chí còn định giữ nam thanh niên lại để trình báo lực lượng chức năng. Nhưng nhờ sự can thiệp của người khác, nam thanh niên đã thoát khỏi người đàn ông mặc đồ trắng.



Tưởng chuyện sẽ dừng lại ở đó, song, đến chiều tối cùng ngày, thanh niên mặc đồ đen - xám đã dùng tài khoản Facebook N.V.H chia sẻ lại clip kèm chú thích: “Không biết chuyện gì thì đừng có mà bênh. Con đó lừa em hơn 1 tỉ, ôm theo trai…”.

...



Chia sẻ này khiến nhiều cư dân mạng "quay xe" và cho rằng đây có lẽ là nguyên nhân thực sự khiến họ đánh cô gái. Vậy nhưng, thông tin vẫn đang được kiểm chứng vì N.V.H hiện đã khóa tài khoản Facebook. Cuối cùng, nhiều người dân quay sang chỉ trích nam thanh niên áo trắng quá nóng vội, chưa hiểu đúng sai thế nào thì chỉ nên vào can ngăn thôi, đằng này còn nhiệt tình "đụng tay đụng chân".

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Chưa hiểu chuyện gì thì tốt nhất là nên vào can thôi! Chả đánh bên nào cả",

"Không ủng hộ đánh phụ nữ, nhưng mà phải trong hoàn cảnh của người ta mới hiểu được. Bị lừa đảo tiền mất tật mang hay gì đó thì khó ai mà bình tĩnh được. Người áo trắng tưởng là đúng nhưng lại rất sai, không rõ câu chuyện thì can thôi chứ sao lại đánh. Ai cũng sai cả",

"Chưa rõ lý do thì nên nhìn từ nhiều phía anh chị em ạ. Không đến lúc bị dắt mũi xong quay xe đi quay xe lại mệt lắm",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn