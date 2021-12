Clip: 4 mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải, con gái 12 tuổi tử vong thương tâm

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tai nạn thương tâm của 4 mẹ con tại Bình Phước

Cụ thể, theo như những gì được ghi lại, có thể thấy một người phụ nữ điều khiển xe máy đèo theo 3 cháu nhỏ. Khi đi đến đoạn giao nhau tại ngã ba Nhà Tằm, do qua đường không chú ý nên 4 người đi xe máy đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải đang di chuyển cùng làn đường.

Sau va chạm, người phụ nữ đi xe máy cùng 3 cháu nhỏ lập tức ngã xuống. Cả người và phương tiện giao thông đều bị cuốn vào gầm xe tải.

...

Theo báo Bình Phước, nạn nhân của vụ tai nạn được xác định là chị D. (40 tuổi, ngụ thôn Phước Minh, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) cùng 3 đứa con nhỏ.

Cũng theo báo này, vụ tai nạn đã khiến 1 bé gái 12 tuổi (con chị D.) tử vong tại chỗ. Chị D. cùng 2 con nhỏ may mắn thoát chết và chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị