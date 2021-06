Clip: 2 hotgirl hồn nhiên đổ rác xuống sông, bị nhắc nhở vẫn ngoảnh mặt làm ngơ

Trong khi nhiều người đang kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường với các khẩu hiệu như bỏ rác đúng nơi quy định, cấm vứt rác bừa bãi,… thì một số người vẫn có ý thức rất kém. Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn video quay cảnh 2 cô gái đi xe máy lên cầu rồi đổ cả xô rác xuống sông trước sự chứng kiến của nhiều người.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video cho thấy, 2 cô gái này đều đeo khẩu trang, điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Hai người mang theo 2 xô rác, chạy xe máy ra tới giữa cầu thì dừng lại.

Sau đó, một người xuống xe và lần lượt đổ từng xô rác xuống sông. Trước hành vi của 2 cô gái, một số người liền tiến tới nhắc nhở nhưng vô ích.

Phẫn nộ, một người đi đường đã rút điện thoại ra, quay lại cảnh tượng xấu hổ này. “Đẹp thế này mà làm ô nhiễm cả dòng sông”, người quay video nói. Tuy nhiên, trước sự nhắc nhở và ánh mắt kỳ thị của mọi người, cô gái kia vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đổ rác xuống sông như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc cô gái ném từng túi rác xuống sông.

...



Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cảm thấy phẫn nộ trước hành động thiếu ý thức của hai cô gái kia. Một số người bình luận:

“Một tháng có mấy chục ngàn tiền đổ rác mà không đóng được, đem rác ra đây đổ. Nhìn cũng xinh gái mà ý thức kém quá”,

“Chẳng hiểu nghĩ gì mà đổ rác xuống sông, bảo ý thức kém lại tự ái”,

“Mặt dày luôn ấy, bị mọi người quay video, nói vậy mà cô ta vẫn coi như không thấy, cứ đổ rác xuống sông. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trừng phạt những kẻ thiếu ý thức như thế này”.

Một số khác nhanh chóng nhận ra vụ việc xảy ra trên cầu Kim Xuyên, cây cầu nối liền 2 tỉnh Phú Thọ - Tuyên Quang.

Tác giả: Trần Xuân

Nguồn tin: saostar.vn