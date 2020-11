Chưa làm rõ ông Nguyễn Đức Chung biếu 10.000 USD để làm gì?

Kết quả điều tra đến nay không có căn cứ xác định các chiến sĩ, cán bộ thuộc C03 liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu vụ án Nhật Cường của bị can Phạm Quang Dũng. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy việc quản lý tài liệu bí mật nhà nước, việc quản lý chìa khóa phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ C03 còn bất cập, sơ hở nên đã để xảy ra việc bị can Dũng chiếm đoạt được tài liệu mật. Do đó Cơ quan an ninh điều tra sẽ có văn bản đề nghị C03 kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tài liệu bí mật nhà nước, tránh để xảy ra các trường hợp khác.