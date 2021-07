Chủ hiệu cầm đồ F99 ở Hà Tĩnh cầm đầu đường dây cá độ bóng đá

Ngày 10/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 7/7, Công an TP Hà Tĩnh đã đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Trần Quốc Hùng (SN 1983), trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh cùng Nguyễn Hữu Quân (SN 1989), trú tại phường Thạch Linh cầm đầu và bắt giữ 11 đối tượng.

Đối tượng Trần Quốc Hùng tại CQĐT (Ảnh: CAHT)

Theo CQĐT, vào cuối tháng 6/2021, qua những nghi vấn ban đầu, Công an TP Hà Tĩnh đã theo dõi, xác định được đường dây này do đối tượng Trần Quốc Hùng là chủ tiệm cầm đồ F99 (địa chỉ tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Quân (hay còn gọi là Quân Quyền) đứng ra tổ chức với các phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, chỉ trao đổi thông tin với nhau qua mạng xã hội Facebook và Zalo.

Đối tượng Nguyễn Hữu Quân tại CQĐT (Ảnh: CAHT)

Đến rạng sáng 7/7, ngay sau trận bóng bán kết giữa đội tuyển Ý và Tây Ban Nha trong khuôn khổ giải đấu Euro 2021, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai đột kích, bắt giữ và triệu tập 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại địa bàn TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Nghi Xuân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 điện thoại di động và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

...

Một số tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: CAHT)

Qua đấu tranh, bước đầu xác định vào khoảng đầu tháng 6/2021, đối tượng Hùng và Quân đã bàn bạc, thống nhất tổ chức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet (sử dụng trang web bet88.info) để kiếm lời. Trước mỗi trận bóng, Hùng lấy kèo từ trang web cá độ và làm nhà cái cho các con bạc đặt cược tiền theo tỉ số, còn Quân làm nhiệm vụ thanh toán tiền thắng thua cho các con bạc sau mỗi trận đấu.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAHT)

Qua tài liệu xác định, chỉ tính riêng trong trận bán kết Euro giữa đội tuyển Ý và Tây Ban Nha, tổng tang số đánh bạc giữa các đối tượng trong đường dây này là 333 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: ANTT/NĐT