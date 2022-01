Chồng cùng bố bắt tại trận vợ đang ăn nằm với bạn thân: "Trả lời bác, mày là thằng nào?"

Mới đây một đoạn clip đánh ghen được chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, người chồng dẫn bố vợ đến tận nhà nghỉ, phát hiện vợ cùng với một người đàn ông đang ở chung 1 căn phòng.

Anh chồng quay điện thoại, để cho bố vợ tra hỏi: "Bác hỏi mày có nói không? Tao là bố nó, tao hỏi mày có nói không? Trả lời bác mày là thằng nào?".

Cô vợ đang ngồi trên giường, lặng thinh từ đầu không dám nói gì thêm. Gã tình nhân ngồi dưới ghế khép nép đáp lại: "Bạn". Người đàn ông luống tuổi cay đắng vạch mặt tiếp: "Bạn? Bây giờ nó có vợ có con, bây giờ nó đi vắng vợ nó ở nhà, chúng bay bạn bè như thế này thì... Chúng bay phá tan nát hạnh phúc của nó. Mày có vợ con chưa?"

Nhân tình đáp gọn lỏn: "Có rồi". Cô vợ đang ngồi ở giường bỗng bật dậy, đi ra ngoài.

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được về nhiều bình luận xôn xao. Đa số cư dân mạng đều lên án hành vi ngoại tình sai trái của người vợ, nhưng số khác cũng khen anh chồng đã xử lý bình tĩnh, không dùng vũ lực.

