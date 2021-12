Chồng bắt quả tang vợ 'chim chuột' còn dùng thân che chắn cho nhân tình: 'Ôm nhau đi, ôm nhau mà chết đi'

Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người đánh ghen, khi người đàn ông bắt quả tang vợ ngoại tình. Đoạn clip cho thấy, người chồng cùng một số người thân đã bắt quả tang người vợ đang ở cùng nhân tình.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, anh chồng tỏ ra vô cùng bức xúc khi bắt quả tang vụ việc và yêu cầu vợ cùng nhân tình ngồi xuống nói chuyện. Nhân tình ngồi trên ghế lí nhí trả lời những câu hỏi của anh chồng.

Vì quá bức xúc nên anh chồng và người đi cùng đã có hành động lao vào đánh kẻ thứ 3.

Ngay sau đó, trong khi vẫn đang mặc bộ đồ ở nhà, người vợ liền xông vào can ngăn, thậm chí cô vợ còn đỡ đòn cho nhân tình.

...

Người chồng bức xúc nói: “Về đây ở với nhau mấy ngày rồi? theo dõi rồi nhá... Ôm nhau đi, ôm nhau mà chết đi. Mày quay 2 đứa này rồi mai gửi công ty”, anh chồng bức xúc nói rồi lao vào đánh nhân tình của vợ.

Anh chồng cũng yêu cầu vợ và nhân tình mở khoá điện thoại để kiểm tra khi đôi nhân tình nói rằng họ không quan hệ.

Người vợ liên tục che chắn cho nhân tình: “Mọi người không biết gì thì đừng có nói”, người vợ nói thêm.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số mọi người đều lên án hành vi lăng nhăng, không chung thuỷ của cô vợ và khuyên anh chồng cùng người thân nên bình tĩnh giải quyết vụ việc, không nên đánh người sẽ là sai trái và vi phạm pháp luật.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn