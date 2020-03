Chịu tang bố trong khu cách ly tập trung

Ông Sỹ được CBCS Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh chuẩn bị nhang đèn, hoa quả để tưởng nhớ đến người bố vừa mất.

Trở về từ Malaysia, đang được cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thì ông Trần Đình Sỹ (1969, quê Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An) nhận được tin người cha già đã mất do tuổi cao sức yếu. Ông Sỹ đã không thể trở về nhà chịu tang cha. Trước tình cảnh đó, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đã chủ động sắm sửa lễ vật, nhang đèn và hương hoa để ông Sỹ thắp nén hương tưởng nhớ người cha già…

Ông Sỹ thắp nén hương thành kính tưởng nhớ đến người cha già quá cố.

Được biết, ngày 18-3, ông Sỹ trở về từ Malaysia bằng đường hàng không, sau đó được đưa đến cách li tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh. Sáng 23-3, ông Sỹ nhận được tin người cha già đã mất do tuổi cao sức yếu. Ngay lập tức, ông Sỹ trao đổi với cán bộ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Tiếp thu ý kiến của ông Sỹ, CBCS đã báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo các cấp về trường hợp đặc biệt này. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn và đề phòng dịch lây lan ra cộng đồng, các cấp ngành liên quan đã không thể giải quyết cho ông Sỹ về chịu tang bố trong thời gian cách ly. Theo các cơ quan chức năng, thời gian ủ bệnh theo quy định của ông Sỹ vẫn còn rất dài, trong tình huống này nếu ông về sẽ khó khăn cho công tác cách ly và sự “dè chừng” của bà con, hàng xóm...

Ông Sỹ cũng đã gọi video call để anh em, dòng họ ở quê đồng cảm.

Sau khi được cán bộ tiếp nhận tuyên truyền, động viên và giải thích, ông Sỹ đã cảm thông cho Trung tâm và các ngành chức năng. Ông Sỹ xúc động: “Vì sức khỏe cộng đồng tôi đành phải hy sinh lợi ích cá nhân, dù biết rằng “nghĩa tử là nghĩa tận”. Tôi cầu xin vong hồn cha sẽ cảm thông trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát. Xong nghĩa vụ cách ly tôi sẽ về tạ lỗi với cha”.

Người dân tại khu cách ly chia buồn với trường hợp ông Sỹ.

Trước tình hình đó và thỏa theo nguyện vọng của ông Sỹ, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã sắm sửa lễ vật, nhang đèn, hương hoa để ông Sỹ tưởng nhớ về người cha quá cố của mình. Đồng thời, ông Sỹ cũng đã gọi video call để anh em, dòng họ ở quê đồng cảm…

Tác giả: L.HÙNG

Nguồn tin: Công an TP Đà Nẵng