Chính thức dừng tuyển sinh lớp 6 chương trình song bằng

... Chương trình song bằng là gì? Điểm chung của chương trình "song bằng" ở cả cấp THCS và THPT là song song học cả chương trình của Bộ GD&ĐT và chương trình của Cambridge giáo dục quốc tế (CIE) theo các phân khúc tương ứng với các bậc học theo quy định của Bộ GD-ĐT. Chương trình Cambridge giáo dục quốc tế (CIE) là chương trình chuẩn hóa giáo dục quốc tế cho học sinh phổ thông từ 5-19 tuổi. Chương trình chia theo các cấp với các chuẩn đầu ra và bằng cấp được công nhận ở nhiều nước trên thế giới. Ở cấp tiểu học, chuẩn đầu ra là Cambridge Primar, bậc THCS chuẩn đầu ra là Cambridge Lower Secondary và IGCSE, và ở bậc THPT, học sinh sẽ nhận bằng A Level, tương đương với dự bị đại học. Bằng A Level được nhiều trường ĐH tại Mỹ, Canada và một số nước trong khu vực như Singapore công nhận. Như vậy, nếu theo hệ thống này, các học sinh vào lớp 6 ở Việt Nam bắt đầu học chương trình Cambridge Lower Secondary và sau khi kết thúc THCS thi để lấy chứng chỉ IGCSE. Khi có chứng chỉ này, học sinh học tiếp bậc THPT để lấy bằng A Level ở trong hoặc ngoài nước. Cùng với đó, học sinh vẫn có bằng tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT của Việt Nam cấp. Khi tổ chức thí điểm ở bậc THCS, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khi đó cho biết chương trình song bằng tại các trường công lập ở Hà Nội được UBND thành phố hỗ trợ kinh phí nên mức học phí phải đóng góp thấp hơn nhiều lần so với học ở trường quốc tế. Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội hiện có 7 trường THCS tổ chức giảng dạy chương trình song bằng trung học cơ sở quốc gia Việt Nam và chương trình giáo dục nhận chứng chỉ trung học quốc tế IGCSE. Đó là các trường THCS: Chu Văn An (Q.Tây Hồ); Thanh Xuân (Q.Thanh Xuân); Cầu Giấy, Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy); Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên (Q.Hoàn Kiếm) và khối THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.