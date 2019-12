Chiêm ngưỡng tượng phật lớn nhất Đông Nam Á đang gấp rút được hoàn thiện

Video: Your browser does not support the video tag.

Chùa Khai Nguyên nằm tại thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) còn được gọi là Cổ Liêu Tự.

Đây là ngôi chùa cổ có từ thế kỷ XVI. Qua những thăng trầm theo thời gian, chùa cũ đã trở thành phế tích. Chùa mới xây trên nền cũ vẫn giữ được nét kiến trúc cổ với không gian và giá trị truyền thống.

Kiến trúc của chùa gồm có chính điện,tháp Chuông, tháp Trống, động Quan Âm, nơi tương truyền rằng Phật Bà đã tu hành và truyền đạo cho các vị thần thánh Tản Sơn. Sau chính điện có non bộ “Thần Kim Quy Hai Đầu Bái Phật Cầu Kinh”.

Từ giếng Rồng Tiên, qua suối Quan Âm sẽ đến khu nội viện với nhiều công trình đang được xây cất như nhà pháp hội; vãng sinh đường, thư viện, nơi chữa bệng bằng thuốc nam và các công trình khác.

Nằm trong quần thể chùa Khai Nguyên pho đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới với chiều cao hơn 70 mét đang gấp rút được thổi hồn hoàn thiện.

Đây được cho là pho tượng cao nhất Đông Nam Á với nền móng công trình được xử lý bằng công nghệ ép cọc bê tông dự ứng lực nên rất vững chắc.

Chùa Khai Nguyên vẫn được biết đến là chốn tâm linh thu hút hàng vạn lượt phật tử về hành hương mỗi năm.

Ghi nhận của phóng viên các công nhân vẫn đang khẩn trương để hoàn thành pho tượng.

Dự kiến đại tượng Phật A Di Đà vì Hòa bình Thế giới tại chùa Khai Nguyên sẽ mất thêm vài năm để hoàn thiện.

Tác giả: Hữu Thắng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin