Chèo kéo khách ở Ngã ba Đồng Lộc

Vì lý do dịch bệnh, sau gần 2 năm, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1973, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) mới quay trở lại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để hành hương, dâng hoa dâng hương lên khu mộ 10 cô gái TNXP. Tuy nhiên, điều khiến chị Hằng cùng những người khác trong đoàn cảm thấy không hài lòng, thậm chí phiền nhiễu là xuất hiện tình trạng người bán hàng rong đón lõng, chặn xe ngay trước cổng vào để chèo kéo mua hương hoa, đồ lễ.

“Ngay khi xe vừa đến cổng Khu di tích, đã có 2-3 người phụ nữ mang theo hương hoa, đồ lễ chặn xe, nài nỉ mua để vào trong làm lễ. Khi chúng tôi từ chối, những người này tiếp tục bám theo xe ôtô vào đến khu vực dâng lễ tiếp tục chào mời. Hành vi này rất phản cảm, làm ảnh hưởng đến chốn linh thiêng, du khách cũng thấy rất phiền toái”, chị Hằng kể lại.

Hình ảnh bán hàng rong chèo kéo du khách trước cổng Ngã ba Đồng Lộc.



Từ phản ánh của chị Nguyễn Thị Hằng và nhiều du khách khác đã đến với Ngã ba Đồng Lộc trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, chúng tôi đã có mặt tại Khu di tích này và ghi nhận những phản ánh của du khách là có cơ sở. Tại đây, ngay phía cổng chính của khu di tích, hằng ngày có từ 2-3 người phụ nữ dựng ô, bày biện hoa tươi, hương và đồ lễ phía trước cổng để bán. Ngay khi có xe ôtô của du khách chậm chậm để chuẩn bị vào dâng hương, lập tức những người này mang theo đồ lễ, hương hoa chạy ra chặn đầu xe. Thậm chí khi tài xế hạ kính xuống để hỏi lối vào, người bán hàng liền nhanh tay bỏ luôn đồ lễ vào trong xe để “ép” mua.

Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, hễ có xe vào khu di tích là những người bán hàng này lại chạy đến chèo kéo để bán hàng. Điều đáng nói, vị trí cổng chính này lại nằm ở ngã ba đường, có nhiều hôm bị chặn lại, nhiều xe xếp hàng dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ về trật tự an toàn giao thông.

...

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, tình trạng người bán hàng rong ngang nhiên bày bán đồ lễ và chèo kéo du khách thập phương trở về đây dâng hoa, dâng hương đã tồn tại từ nhiều năm nay. Vấn đề này, Ban đã nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng do người bán hàng là dân địa phương, không do Ban quản lý nên không xử lý được. Những ngày sau Tết, do tình trạng này ngày càng phản cảm nên ngày 16/2, Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã có công văn gửi cơ quan chức năng của huyện Can Lộc và thị trấn Đồng Lộc.

Cũng theo ông Ước, tình trạng này trước đây cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Khi đội ngũ bảo vệ của ban đứng ra nhắc nhở, can thiệp liền bị các hộ này chửi bới, xúc phạm, thậm chí hành hung cán bộ ban. Trước đó không lâu, đã có trường hợp bị Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì xúc phạm cán bộ ban và làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm tại chốn linh thiêng.

Đại úy Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Công an thị trấn Đồng Lộc cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận được thông tin liên quan đến tình trạng mất an ninh, trật tự tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và xác nhận, vấn đề này là có thật, đã tồn tại từ nhiều năm qua. Tình trạng này xảy ra ở khu vực 2 cổng vào Khu di tích, tuy nhiên vấn đề phản cảm nhất vẫn là ở lối vào cổng chính. Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ gia đình để giải quyết nhưng vẫn chưa có phương án tối ưu.

Theo Đại úy Hòa, hướng giải quyết là sắp tới Ban quản lý Khu di tích cho xây dựng một dãy ki-ốt phía bên ngoài, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với ban để tạo điều kiện cho các hộ dân này được đấu giá, thuê lại các ki-ốt để bán hàng. Lúc đó, nếu còn tái diễn việc chèo kéo khách hành hương, sẽ có chế tài xử phạt nghiêm khắc.

Trong một diễn biến khác, sau khi có phản ánh từ du khách và từ Ban quản lý, chiều ngày 23/2, UBND thị trấn Đồng Lộc và Công an Đồng Lộc đã phát giấy, mời 9 hộ dân liên quan đến làm việc nhưng tất cả các hộ này đều không có mặt. Trong khi đó, theo phản ánh từ du khách lẫn phía Ban quản lý Khu di tích, tình trạng chèo kéo khách trước cổng vào Ngã ba Đồng Lộc vẫn tiếp tục tái diễn, bất luận sự việc đã được báo cáo lên chính quyền và Công an thị trấn Đồng Lộc cũng như huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn