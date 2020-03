Chelsea loại Liverpool

Trước chuyến làm khách ở Stamford Bridge, Jurgen Klopp úp mở về chuyện sử dụng đội hình mạnh nhất. Liverpool đã thua hai trong ba trận gần nhất, và họ cần một kết quả tích cực tại Cup FA để xốc lại tinh thần. Nhưng cuối cùng, HLV người Đức lại sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Trong 11 cái tên đá chính tối 3/3 chỉ có Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho và Sadio Mane thường xuyên ra sân. Với một đội hình chắp vá, ít kinh nghiệm thi đấu và sát cánh cùng nhau, Liverpool chỉ chơi tốt trong hiệp một và không có nổi một cú sút trúng đích ở 45 phút còn lại.

Hai bàn thua trước Chelsea phơi bày trọn điểm yếu khiến Liverpool sa sút thời gian qua: Sự thiếu tập trung nơi hàng thủ. Phút 13, bắt nguồn từ pha ném bóng lên của Adrian, Fabinho trượt chân và chuyền hỏng ngay trước cấm địa. Willian đoạt bóng và sút căng, chìm vào đúng vị trí Adrian chọn sẵn. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha bị giật mình, để bóng bật vào tay rồi bay vào lưới.

Phút 64, Liverpool mất bóng bên phần sân Chelsea. Van Dijk thua trong tình huống bóng hai, và để Ross Barkley có bóng từ sát vạch giữa sân. Tiền vệ người Anh xộc thẳng vào trung lộ đội khách, dù trước mặt là ba cầu thủ áo đỏ, trước khi sút chéo góc, buộc Adrian vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Adrian mắc sai lầm trong bàn mở tỷ số của Chelsea. Ảnh: Reuters.

Tỷ số 2-0 chưa phản ánh hết những cơ hội Chelsea tạo ra, nhất là ở hiệp hai. Khi chủ động co về phòng ngự, chờ khai thác những khoảng trống sau lưng hàng thủ đội khách, "The Blues" có thêm hai lần dứt điểm trúng xà ngang khung thành Adrian. Lần đầu tiên bàn nâng tỷ số hai phút, Mason Mount sút kỹ thuật, khiến người gác đền Liverpool chôn chân. 15 phút trước khi hết giờ, Olivier Giroud khéo léo vượt qua Joe Gomez rồi dứt điểm ở cự ly gần, nhưng vận may tiếp tục ngoảnh mặt với đội chủ nhà.

Sự lấn lướt của Chelsea thể hiện rõ qua số cú tắc bóng họ tạo ra trong 90 phút. Đội quân áo xanh tổng cộng có 30 cú tắc bóng, một nửa số đó chính xác, và hầu như chỉ diễn ra hai bên cánh. Người tắc bóng nhiều nhất cho Chelsea là một tiền đạo (Pedro - năm lần thành công). Cựu cầu thủ Barca tích cực áp sát hậu vệ phải đội khách - Neco Williams - khiến anh này gần như tàng hình suốt một giờ đầu tiên.

Cánh trái của Robertson trở thành hướng tấn công khả dĩ nhất với Liverpool. Chính hậu vệ người Scotland ba lần dọn cỗ cho đồng đội dứt điểm, từ những quả tạt sở trường, nhưng không mang lại kết quả.

Niềm vui của Barkley (trái) sau khi ấn định tỷ số 2-0. Ảnh: Chelsea FC.

Phong độ của Chelsea chẳng khác gì Liverpool, trước cuộc chạm trán ở Cup FA. Họ chỉ thắng một, hòa hai và thua hai trong năm trận gần nhất. Frank Lampard cũng xen kẽ những cầu thủ dự bị (Giroud, Pedro) và cầu thủ trẻ (Gilmour) trong đội hình xuất phát. Sau 10 phút đầu đôi công ngang ngửa, đội chủ nhà vượt lên nhờ công của Willian.

Bàn thắng sớm đẩy sự hưng phấn của Chelsea lên cao, khiến họ có nhiều đường chuyền lỗi ở các pha chuyển trạng thái - kịch bản gần giống với trận hòa Bournemouth cuối tuần trước. Liverpool, ngược lại, nhờ kỹ thuật và sự tinh quái của Sadio Mane, tạo ra nhiều tình huống sóng gió. Nếu Kepa Arrizabalaga bắt không chắc tay, lưới của Chelsea có lẽ đã rung lên sau ba cú sút liên tiếp của Mane, Divock Origi và Takumi Minamino ở phút 20.

Tân binh Minamino được Klopp trao vị trí tiền đạo trung tâm, thay Roberto Firmino. Cựu HLV Borussia Dortmund tin tưởng khả năng làm bóng của chân sút người Nhật Bản nhưng hai tháng là chưa đủ để Minamino tìm thấy tiếng nói chung với đồng đội mới. Liverpool thiếu sức sát thương ở các tình huống đánh vỗ mặt trung lộ. Cùng với việc Chelsea lùi sâu trong hiệp hai và có bàn nâng tỷ số khi giữa hiệp, những khoảng trống để Mane, sau đó là Mohamed Salah, tận dụng ngày càng hẹp.

Willian chơi chắc chắn và không một lần để mất bóng vào chân Liverpool. Ảnh: DM.

Hạ Liverpool, Chelsea tiến gần hơn tới việc đoạt danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Lampard. Trong khi đó, Liverpool thất bại lần thứ ba trong bốn trận gần nhất. Trong một mùa giải hoàn hảo, có thể xác lập nhiều kỷ lục của bóng đá Anh, đồng thời giải cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 30 năm, thầy trò Klopp vẫn để lại những dấu hỏi, mà lớn nhất là độ chênh giữa đội hình chính và dự bị.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso, Kovacic (Mount 42'), Gilmour, Barkley, Willian (Jorginho 51'), Giroud (James 90'), Pedro.

Dự bị không sử dụng: Caballero, Batshuayi, Tomori, Anjorin.

Liverpool: Adrian, Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson, Lallana (Salah 80'), Fabinho, Jones (Milner 70'), Minamino, Mane, Origi (Firmino 70')

Dự bị không sử dụng: Oxlade-Chamberlain, Lonergan, Matip, Chirivella.

Tác giả: Thắng Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress