Chạy đua ‘phủ sóng’ vaccine chống đại dịch COVID-19

Việt Nam nỗ lực để sản xuất vaccine trong thời gian sớm nhất Tại Việt Nam, Lễ khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccien Nano Covax trên người đã chính thức diễn ra ngày 10/12 tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng. Trung tướng, GS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho hay: Vắc xin Nano covax là vaccine tái tổ hợp protein S, là đoạn gai của virus SARS-CoV-2, với 4 loại liều lượng 25 mcg, 50mcg, 75mcg, 100mcg. Qua thử nghiệm trên chuột nhắt trắng, chuột hamster, khỉ và thỏ, kết quả cho thấy vắc xin đảm bảo về an toàn. Điểm mạnh của vắc xin Việt Nam là bảo quản được trong nhiệt độ tủ lạnh bình thường (2-8 độ), trong khi vaccine của một số hãng đang sản xuất phải bảo quản đến nhiệt độ âm 75 độ, khó khăn trong việc vận chuyển. Theo GS Đỗ Quyết, khi bắt đầu thực hiện thử nghiệm lâm sàng, Việt Nam là một trong 40 quốc gia đã thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên người. "Chúng ta đã sản xuất test thử COVID-19 từ rất sớm và chất lượng, giờ đến vắc xin ngừa COVID-19. Chúng ta đã ngồi ngang hàng, ngồi bàn tròn được với quốc tế ở một số lĩnh vực nghiên cứu y sinh" - GS Đỗ Quyết vui mừng chia sẻ. TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vắc xin nhìn nhận, thử nghiệm lâm sàng vắc xin là nghiên cứu nhạy cảm, vì vậy nhóm nghiên cứu đảm bảo tất cả những điều kiện tối ưu nhất cho tình nguyện viên, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị. “Ngành y tế nói chung và Học viện Quân y nói riêng sẽ dành những điều kiện tốt nhất liên quan đến sàng lọc, thăm khám, quản lý hồ sơ sức khoẻ 24/24. Những nghiên cứu trước đây, tình nguyện viên chỉ được theo dõi 2-4 tiếng hoặc 24 tiếng nhưng riêng vắc xin ngừa COVID-19 sẽ được theo dõi đặc biệt trong suốt 72 giờ đầu tiên”- TS Nguyễn Ngô Quang nói. TS Nguyễn Ngô Quang cũng thay mặt Bộ Y tế cảm ơn các tình nguyện viên chấp nhận tham gia thử nghiệm độ an toàn của vaccine. Hành động này không chỉ đóng góp chung vào sự phát triển khoa học kĩ thuật nói chung và vaccine của ngành y tế nói riêng. Theo ông Hồ Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NANOGEN, Nano Covax hứa hẹn sẽ là vaccine phòng COVID-19 “made in Vietnam" đầu tiên đưa ra thị trường. Dự kiến giá khoảng 120.000 đồng/ liều. Doanh nghiệp này đang nỗ lực để có thể sản xuất vaccine đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian sớm nhất...