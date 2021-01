Chân dung Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim vừa bị truy nã

Ông Phạm Nhật Vinh. Nguồn ảnh: Internet.



Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, đơn vị đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim để điều tra, nhưng ông này đã ra nước ngoài trước đó. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại (Bộ Công an) thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế ông Phạm Nhật Vinh.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của ông Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh, khi bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định.

Theo kết luận điều tra, ông Vinh là Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim cũng là thành viên HĐQT Công ty Sadeco. Ông Vinh đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT Công ty Sadeco biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40 nghìn đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT Sadeco ngày 2/8/2017, không thông qua đấu giá theo quy định.

Từ biểu quyết cuộc họp này, Công ty Nguyễn Kim của ông Vinh đã mua rẻ 9 triệu cổ phần của Sadeco và từ đó công ty này đã thâu tóm doanh nghiệp Nhà nước.

Theo kết luận điều tra, việc Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim gây thiệt hại hơn 940 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình sự.

Ông Phạm Nhật Vinh sinh năm 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định. Ông từng là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sacombank, Phó Tổng Giám đốc - Ban điều hành Sacombank. Ông giữ chức Tổng Giám đốc Sacomreal từ tháng 1/2015 và kiêm chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2016.

Giai đoạn 2016 -2017, ông Vinh từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. Và đến tháng 6/2019, ông Vinh làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Ngoài ra, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Nhật Vinh hiện nay vẫn là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành và Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Tây Ninh.

