Chân dung ít biết về nghi can Tuấn 'khỉ' bắn chết 5 người ở Củ Chi

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, vào sáng 2/2, lực lượng công an vẫn túc trực các ngõ ra vào khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi và tuần tra nhiều tuyến đường quanh khu vực cánh đồng nghi vấn có nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tên gọi khác là Tuấn "khỉ", 33 tuổi) lẩn trốn.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/1, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B trên đường số 212 (thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Quốc Tuấn về nhà mang súng AK báng xếp quay lại bắn nhiều phát làm bốn người chết tại hiện trường và một người bị thương nặng.

Theo công an, Lê Quốc Tuấn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động. Hiện lực lượng công an đang tổ chức các biện pháp truy bắt Tuấn.

Công an huyện Củ Chi yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng cũng như vật chứng liên quan vụ án phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin qua số điện thoại: Trực ban Công an huyện Củ Chi 028.38920.272; Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi 028.38920.273; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM 069.3187.414 và 0909.626.363.

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn với tội danh giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đặc điểm đối tượng, Lê Quốc Tuấn cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam.

Theo Vietnamnet, gia đình Tuấn trước đây thuộc diện khó khăn ở địa phương. Cha mẹ đều không có gốc gác, cha làm phụ xe đưa đón học sinh, mẹ kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà. Tuấn là con út và cũng là con trai duy nhất.

Năm 2015, Tuấn được điều động về công tác tại đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an Q.11. Mới đây, Tuấn tiếp tục trúng tuyển vào trường đại học chuyên ngành Công an tại TP.HCM và thời điểm gây án mang cấp bậc Thượng uý.

Bà Viện (là em kết nghĩa của cha mẹ Tuấn) tâm sự: “Tuấn từng là niềm tự hào của gia đình khi từ khó khăn, gia đình không gốc gác như người ta mà tự thân phấn đấu, vươn lên. Tuấn còn là người con hiếu thảo trong nhà, tử tế với bà con, lối xóm và những người quen biết”.

Nhiều hàng xóm thân cận với gia đình Tuấn cho hay, từ khi Tuấn vào ngành Công an phần lớn thời gian ở đơn vị. Khi có vợ con, Tuấn về đều đặn hơn vào những dịp cuối tuần.

Những người hàng xóm và cả bà con họ hàng của Tuấn đến nay tiết lộ, mỗi khi Tuấn về thăm nhà thi thoảng có những thanh niên lạ đi ô tô đến đón đi. Bà Viện như nói trên khẳng định, cha mẹ lẫn vợ, người thân đều không hề biết mối quan hệ của Tuấn ở ngoài xã hội.

“Chính vì Tuấn sống có quá trình phấn đấu gian nan như thế, từ nhỏ đến lớn không quậy phá nên khi Tuấn gây ra chuyện tày trời ai cũng sốc, đến giờ không phải tin nhưng buộc cũng phải tin”, bà Viện nói mà ứa nước mắt.

