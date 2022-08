Cắt cổ tay tự sát bất thành sau khi đâm vợ nhiều nhát

Hoàng Văn Lượng được cứu sống sau khi tự cắt cổ tay để tự sát - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 13-8, một lãnh đạo Công an huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn xã An Đồng vào chiều cùng ngày xảy ra vụ án mạng liên quan chồng sát hại vợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 13-8, chị Nguyễn Hoàng Minh Th. (30 tuổi, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng) đang ở nhà thì bị chồng là Hoàng Văn Lượng (34 tuổi) dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát vào người.

Sau khi thấy vợ nằm gục, Lượng dùng dao tự cứa vào cổ tay phải của mình với mục đích tự sát. Nhận tin báo, người thân đã đưa cả hai vợ chồng đến Trung tâm Y tế huyện An Dương để cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, bị mất máu cấp nên chị Th. đã chết.

Hoàng Văn Lượng sau khi được cấp cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng để tiếp tục điều trị. Do được cứu chữa kịp thời, Lượng đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện Công an huyện An Dương đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra vụ việc.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ