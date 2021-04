Can Lộc - Hà Tĩnh: Nhà thầu thi công đường Thuần Thiện sử dụng đất nền có đúng như thiết kế?

Công Ty TNHH xây dựng Long Khánh sử dụng đá nhiều hơn đất để thi công đường Thuần Thiện.

Theo Quyết định số: 3485/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 13/10/2020, Dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng 02 tuyến đường trục chính xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh (tuyên LX-02 và TX-09) có tổng chiều dài 4.073.93m. Tổng kinh phí đầu tư dự toán công trình là: 29.953.725.000 đồng, do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư, Công Ty TNHH xây dựng Long Khánh là nhà thầu thi công.

Nền đường được thi công bằng nhiều loại đất lẫn nhiều đá khác nhau.

Theo người dân phản ánh, Công Ty TNHH xây dựng Long Khánh (Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hương Long, Huyện Hương Khê, Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) là nhà thầu thi công Dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng 02 tuyến đường trục chính xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Đơn vị này đã sử dụng đất không đúng thiết kế, đất lẫn với nhiều đá to, thậm chí có cả rác thải xây dựng để đắp nền đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Người Xây dựng tại công trình đang thi công, đơn vị thi công đã sử dụng loại đất lẫn với nhiều đá to, có nhiều màu sắc khác nhau (đỏ, nâu), thậm chí có những đoạn được nhà thầu thi công sử dụng cả rác thải xây dựng như: gạch táp lô đã qua sử dụng.

Rác thải vật liệu xây dựng đã qua sử dụng như gạch táp lô cũng được sử dụng để thi công nền đường.

Để xác minh thông tin đơn vị thi công sử dụng đất không đúng thiết kế mà người dân phản ánh, phóng viên Tạp chí Người Xây dựng đã liên hệ làm việc với Ban Quản lý dự án huyện Can Lộc. Do không liên hệ được với giám đốc Ban, phóng viên đã liên hệ với với ông Tân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Can Lộc và được ông Tân giới thiệu gặp ông Phạm Ngọc Thành, kỹ thuật Ban, phụ trách công trình dự án đường Thuần Thiện.

... Nhiều đoạn đường thi công bằng đá.

Ông Thành cho biết: “Dự án đường Thuần Thiện có tổng kinh phí đầu tư hơn 26 tỷ đồng, nhà thấu thi công là Công ty TNHH xây dựng Long Khánh, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 888 (Địa chỉ: Số 305, đường Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh). Dự án đường Thuần Thiện có chiều dài hơn 3km, được thiết kế một lớp K 0,95 và một lớp K 0,98. Ban đã nhận được phản ánh đơn vị thi công sử dụng đất lẫn đá nhiều và đã kiểm tra, lớp đá đó đơn vị thi công sẽ phải loại ra để lu lèn. Sau khi lu xong, Ban sẽ đo K, nếu đạt mới nghiệm thu cho họ”.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Tạp chí Nguời Xây dựng, lớp đá mà phóng viên ghi nhận được trước đó đã được đơn vị thi công lu chìm xuống dưới, một số hòn vẫn trồi lên trên mặt và vùng hai bên lề đường. Ngoài ra, phóng viên còn ghi nhận thêm một số đoạn còn xuất hiện rác thải vật liệu xây dựng lẫn trong đất đá.

Sau khi lu lèn, rất nhiều đá trồi lên trên mặt đường.

Liệu công trình được đầu tư hàng chục tỷ đồng có đảm bảo khi đơn vị thi công sử dụng nhiều loại đất, đá lẫn rác thải xây dựng, không đúng K theo dự toán thiết kế ban đầu, khi đưa vào sử dụng có đảm bảo? Trách nhiệm của đơn vị Tư vấn giám sát kỷ thuật ở đâu? Ban Quản lý dự án huyện Can Lộc có buông lỏng quản lý và đã làm tròn trách nhiệm trong quản lý công trình xây dựng?





"Dự án Xây dựng nâng cấp, mở rộng 02 tuyến đường trục chính xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh (tuyên LX-02 và TX-09) với tổng chiêu dài 4.073.93m đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp V đồng bằng (TCVN 4054-2005). Cụ thể, tuyến TX-09: dài 2.093.61m, điểm đầu (Km0+00) giao Quốc lộ 281 tại Km21+150. Điểm cuối (Km2+093.61) giao với đường liên xã LX03 thuộc địa phận xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc. Tuyến LX- 02: dài 1.963.60m, điểm đầu (Km0+00) giao Quốc lộ 281 tại Km22+682, điểm cuối (Kmi+963,60) giao với Đường 58 (đường Quôc phòng) thuộc địa phận xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc. Theo thiết kế, nên đường đắp bằng đất đồi đầm chặt K ≥ 0.95 (CBR ≥ 4) đối với phạm vi nền đường làm mới, mở rộng, 50cm nền đường dưới đáy áo đường đảm bảo độ đầm chặt K ≥ 0.98 (CBR ≥ 6), 30cm tiếp theo đầm chặt K ≥ 0.95 (CBR ≥ 4)".

