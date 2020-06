Cận cảnh hoạt động siết chặt an ninh sân vận động Hà Tĩnh trước "trận đại chiến"

Rút kinh nghiệm sau sự cố vỡ sân, chiều 17/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động gần 500 chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Thạch Hà và Công an huyện Cẩm Xuyên đến sân Hà Tĩnh để tổ chức diễn tập, siết chặt an ninh trước trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp SHB Đà Nẵng ở lượt 5 V-League 2020 vào ngày 18/6.

Công an Hà Tĩnh huy động lực lượng cùng chó nghiệp vụ diễn tập, thắt chặt an ninh trước trận đấu ngày mai.



Tại buổi diễn tập, đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã hướng dẫn Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ và giám sát an ninh ở vòng ngoài sân, trong sân và 7 cửa soát vé ra vào. Mỗi vị trí đều được giao cụ thể cho từng đơn vị để bố trí quân số phù hợp.

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cũng yêu cầu các chiến sĩ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ sân Hà Tĩnh trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng. Nhất quyết không để xảy ra tình trạng khán giả không có vé vẫn được vào sân như ở trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC vừa qua. Nếu chiến sĩ nào vi phạm sẽ bị kỷ luật.

Gần 500 chiến sỹ công an tham gia diễn tập đảm bảo an ninh cho trận cầu dự đoán sẽ nảy lửa.

Ngoài ra, Công an Hà Tĩnh sẽ sử dụng chó nghiệp vụ để đảm bảo an ninh. 23 vệ sỹ cũng đã được CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng thuê để tham gia soát vé. Ở trận đấu này, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ bán ra 6.500 vé cho khán giả và phát hành 800 vé mời.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ, với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Hà Tĩnh và sự nghiêm túc rút kinh nghiệm của Ban tổ chức sân cũng như CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chắc chắn an ninh trong trận đấu ngày mai sẽ được siết chặt.

Trước đó, trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HL.HT) và Hà Nội FC tại vòng 4 V.League, sân Hà Tĩnh đã gặp phải sự cố vỡ sân. Theo báo cáo của BTC sân, sức chứa các khán đài rơi vào khoảng 13.000 đến 15.000 khán giả nhưng số lượng thực tế vào sân đã lên đến gần 22.000 khán giả.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng được huy động, tham gia diễn tập.

Điều này dẫn đến việc hàng ngàn khán giả đã phài ngồi tràn xuống đường piste trong suốt trận đấu. Nguyên nhân của sự việc được xác định do có tình trạng vé giả xuất hiện cũng như nhiều khán giả không có vé tràn vào. Sự việc khiến khán giả vô cùng bức xúc.

Liên quan sự cố này, Ban tổ chức sân Hà Tĩnh đã bị Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin