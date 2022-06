Cảm phục thanh niên dũng cảm cứu 2 em nhỏ thoát khỏi miệng "hà bá"

Khoàng 8h ngày 13/6, trong lúc đưa dụng cụ đánh bắt cá ra biển cho bố, khi đến địa phận sông Lạch Kèn (xã Cương Gián) anh Minh nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Nhìn sang bên kia sông anh thấy 2 cháu bé là L.T.C.Đ (SN 2008) và L.T.B.N (SN 2010) chới với giữa dòng nước, không ngại sự nguy hiểm anh Minh lao sang cứu người.

"Thời điểm tôi nhảy xuống sông cứu người rất may trên bờ có một số người hỗ trợ. Khi đưa được 2 em lên bờ tôi hoàn toàn kiệt sức, 2 em do uống nhiều nước nên toàn thân tím tái, rất may lúc đó có anh Phan Văn Thắng và Lê Văn Hiền (trú cùng thôn) tiến hành ép ngực, hô hấp nhân tạo và kịp thời cứu sống các nạn nhân", anh Minh nhớ lại.

2 em nhỏ sau khi được cứu toàn thân tím tái do uống nhiều nước.



Theo anh Minh, lúc phát hiện ra sự việc chỉ thấy 2 em nhỏ chới với giữa nước, nhưng khi cứu các nạn nhân xong thì người dân xung quanh thông báo có bố của 2 cháu là ông L.V.H (SN 1973) cũng bị đuối nước mất tích dưới sông.

Anh Ngô Công Minh kể lại thời khắc cứu 2 em nhỏ khỏi miệng "hà bá".



Nhớ lại thời khắc cứu 2 em nhỏ khỏi miệng “hà bá”, anh Minh chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc nước sông đang lên nên mực nước khá sâu (khoảng hơn 2m) khiến việc cứu cùng một lúc 2 em gặp nhiều khó khăn. "Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì, cũng không lo lắng nguy hiểm cho bản thân. May mắn tôi biết bơi nên có thể cứu được các nạn nhân. Tôi cũng buồn vì thời điểm đó không phát hiện ra bố của 2 em. Nếu phát hiện ra sớm có thế cứu được cả 3 người", anh Minh cho hay.

... Khúc sông nơi anh Minh cứu 2 em nhỏ.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương có mặt cùng với người dân tiến hành tìm kiếm tung tích nạn nhân. Sau gần 1h tìm kiếm, thi thế nạn nhân được tìm thấy cách địa điểm gặp nạn chừng 30m.

Theo người dân địa phương, ông H. cùng 2 người con đang ra sông bắt hàu, lúc ông H. đang bắt hàu thì 2 đứa con của ông không may sẩy chân vào chỗ sâu khiến cả 2 bị đuối nước. Ông H. đã nỗ lực cứu 2 người con nhưng không thành. Do kiệt sức nên ông H. bị đuối nước tử vong.

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho người thân đưa về mai táng.

Nói về hành động dũng cảm cứu người của anh Minh, ông Hà cho hay: "Hành động dũng cảm của anh Minh rất đáng để tuyên dương khen ngợi và lan tỏa trong cộng đồng. Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã làm báo cáo đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng và tuyên dương anh Minh".

