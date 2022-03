Cái giá của sự lêu lổng

Phong và hung khí gây án.



Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 4- 3, khi Nguyễn Văn Phong đang chơi game tại quán Internet (ở xã Cổ Đạm) thì anh Trương Trọng Tuấn tìm đến để đòi số tiền 1 triệu đồng. Thế nhưng do Phong cho rằng số tiền này không liên quan đến Tuấn nên không trả. Do không tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn xảy ra, Tuấn dùng mũ bảo hiểm xe máy đánh vào đầu Phong. Bị đánh, Phong liền rút con dao bấm trong người ra đâm về phía Tuấn. Thấy vậy, Tuấn bỏ chạy ra sân, nhưng vẫn bị Phong truy sát, đâm nhiều nhát trúng vào người và cổ Phong. Dù được mọi người lập tức đưa anh Tuấn đến Trạm y tế xã Cổ Đạm để sơ cứu vết thương, song vẫn không kịp vì nạn nhân bị mất máu cấp dẫn tới tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Phong đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú, giao nộp hung khí gây án và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Phong tại cơ quan điều tra, trước đây do có mâu thuẫn với một người bạn, xung đột xảy ra và Phong đã đánh gây thương tích cho người này. Sự việc sau đó được đôi bên giải quyết dân sự, Phong đồng ý bồi thường cho nạn nhân số tiền 1 triệu đồng để lo chi phí thuốc thang. Tuy nhiên, sự việc xảy ra đã khá lâu mà Phong vẫn chưa thực hiện việc bồi thường. Trưa 4- 3, biết Phong đang chơi game tại quán Internet nên anh Tuấn cùng người bạn tìm tới để yêu cầu trả số tiền 1 triệu đồng. Tại đây, 2 bên lời qua tiếng lại, mâu thuẫn xảy ra và Phong đã tước đi mạng sống của Tuấn.

...

Theo người dân địa phương cho biết, do có mối quan hệ với mọi người trong gia đình không được tốt nên Phong rất ít khi ở nhà, mà thường xuyên tới nhà bạn ngủ nhờ, nay nhà này, mai nhà khác. Vốn bản tính cục cằn, thích ăn chơi lêu lổng và nghiện chơi game. Để có tiền thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình, Phong đã từng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và nằm trong diện quản lý của cơ quan Công an.

Ngày 15-3, sau khi làm rõ động cơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Phong về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Rồi đây, bị can Nguyễn Văn Phong chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật bởi hành vi tước đoạt mạng sống của người khác, nhưng điều khiến người dân day dứt hơn cả trong vụ án này là bị can có tuổi đời còn khá trẻ, chỉ mới 17 tuổi. Ở độ tuổi này, đáng lẽ Phong còn đang phải "mài đũng quần" trên ghế nhà trường theo chúng bạn cùng trang lứa tìm con chữ chuẩn bị cho hành trang trong tương lai, nhưng đằng này Phong lại chọn cách bỏ học rồi giao du với nhóm bạn xấu, hướng tới một tương lai mịt mờ ở phía trước.

Tác giả: X.S

Nguồn tin: cadn.com.vn