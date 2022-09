Bùn đất do dự án điện 500kV Vũng Áng bủa vây hồ đập

Bùn đất từ dự án điện chảy về khiến hồ đập đục ngầu.

Bùn đất từ dự án điện tuồn về khiến đập Khe Bò (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) đục ngầu.

Sau khi Báo Giáo dục và Thời đại có những bài viết liên quan đến quá trình thi công đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch đã tàn phá, băm xẻ núi đồi, gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, nhiều người dân ở xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) đã liên hệ phản ánh tình trạng bùn đất từ dự án trên tuồn về sông suối, ao hồ gây ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sản xuất.

Chiều 6/9, nhóm PV đã có mặt tại xã Kỳ Nam để mục sở thị nội dung mà người dân phản ánh. Qua ghi nhận, những lo ngại của người dân là có cơ sở.

Theo đó, chúng tôi được anh Nam - một người dân xã Kỳ Nam dẫn đến thượng nguồn suối Khe Bò. Tại đây, ngọn đồi nơi mạch nước chảy ra con khe bị đào xới nham nhở để làm đường vận chuyển vật liệu và chôn móng cột điện.

Do đơn vị thi công mặc sức đào xới nên khối lượng lớn đất đá đã tràn xuống vách núi, nhiều cây cối bị vùi lấp trong bùn đất.

Lượng lớn đất bùn sau những trận mưa đã tràn xuống suối chảy thẳng về đập Khe Bò khiến đập nước đục ngầu. Bùn đất bám chặt ở đê chắn chân đập.

... Theo anh Nam, lượng lớn đất bùn từ dự án trên đã đổ về tại các đập chứa nước ở khiến người dân địa phương lo ngại nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hồ đập, công tác thủy lợi.

“Đập nước Khe Bò và các đập nước ở thị xã Kỳ Anh nhằm phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu của hàng vạn người dân. Về lâu dài, chúng tôi lo sợ không chỉ vấn đề môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của chúng tôi”, anh Nam lo ngại.

Ngoài ra, theo một số người dân xã Kỳ Nam, đập Khe Bò nằm ngay ở cửa hầm phía Bắc đèo Ngang, tình trạng nước cứ luôn đục ngầu ít nhiều ảnh hưởng đến mĩ quan của địa phương.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Chuổng – Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam khẳng định, tình trạng hồ Khe Bò bị đục ngầu là do lượng lớn bùn đất từ Dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch chảy xuống.

“Từ trước tới nay không có hiện tượng như vậy, nhưng thời gian qua, cứ mưa là nước trong hồ đục ngầu khiến chính quyền địa phương rất bức xúc. Chúng tôi cũng đã có báo cáo lên UBND thị xã Kỳ Anh để có phương án yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khắc phục tình trạng này”, ông Chuổng nói.

Trước đó, liên quan đến nội dung mà báo đã phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Kỳ Anh và các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng, sớm có báo cáo về UBND tỉnh.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Tác giả: Tiến Hiệp - Tứ Phương

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn