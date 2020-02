Bùi Tiến Dũng chờ các bạn sửa sai đến bao giờ?

CLB TPHCM có chiến thắng đầu tiên ở AFC Cup 2020 khi đánh bại Hougang Utd trên sân khách với tỉ số 3-2. Đây là trận đấu mà Công Phượng ghi bàn mở tỉ số còn Phi Sơn lập hat-trick kiến tạo.

Chiến thắng trước Hougang Utd giúp CLB TPHCM tạm thời dẫn đầu bảng F với 4 điểm/2 trận đấu. Tuy nhiên, trong niềm vui, hân hoan chiến thắng, người hâm mộ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất vẫn còn mối lo mang tên Bùi Tiến Dũng.

CLB TPHCM giành chiến thắng đầu tiên ở AFC Cup 2020 để dẫn đầu bảng F (Ảnh: AFC).

Bùi Tiến Dũng được CLB TPHCM mua về từ Hà Nội FC để phục vụ cho tham vọng của họ ở mùa giải 2020. Ở trận đấu với Hougang Utd, HLV Chung Hae-soung quyết định trao suất bắt chính cho Bùi Tiến Dũng.

Cựu thủ môn của Thanh Hóa có hiệp 1 nhàn nhã khi CLB TPHCM dẫn đối thủ 2-0, rồi 3-0. Tuy nhiên, từ giữa hiệp 2, khi mà Hougang Utd chơi tất tay để tìm kiếm bàn gỡ, khung thành của CLB TPHCM liên tục đặt trong trạng thái báo động và Dũng đã mắc sai lầm.

Phút 75, Bùi Tiến Dũng có đủ thời gian để hóa giải pha chuyền bóng dài của Hougang Utd, nhưng thủ môn này lại lưỡng lự để tiền đạo đối phương cướp được bóng và rồi anh phạm lỗi, biếu cho họ quả phạt đền.

Trên chấm phạt đền, Dũng bất lực nhìn cầu thủ số 9 ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Ở bàn thua thứ 2 sau đó 2 phút, Bùi Tiến Dũng không mắc lỗi trực tiếp, nhưng anh cũng có pha ra xử lý thiếu quyết đoán, không giống như những người đồng nghiệp khác.

Bùi Tiến Dũng chơi không tốt khi được trao suất bắt chính (Ảnh: CLB TPHCM).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Four Four Two, thủ môn kỳ cựu người Đức - Jens Lehmann nói rằng: “Phản xạ là điều không thể thay đổi. Bạn không thể đào tạo kỹ năng này với các thủ môn mà chỉ dạy họ cách phản ứng với tình huống”.

Ngoài ra, cựu thủ môn của Arsenal cũng cho rằng, một trong những yếu tố để trở thành thủ môn giỏi là phải có thế chất tốt, đôi tay khỏe, biết liên lạc với hậu vệ, đặc biệt là cặp trung vệ và điều quan trọng nữa là kinh nghiệm.

Bùi Tiến Dũng nổi danh ở VCK U23 châu Á 2018 với tài cản phá luân lưu xuất sắc giúp U23 Việt Nam viết nên câu chuyện cổ tích ở Thường Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, đó là màn trình diễn đỉnh cao nhất của Dũng trong sự nghiệp chơi bóng của mình.

Trở về từ Thường Châu, Bùi Tiến Dũng được trao cơ hội, nhưng không thể cạnh tranh suất bắt chính ở Thanh Hóa. Khi chuyển sang Hà Nội FC, cầu thủ quê Thanh Hóa cũng mắc sai lầm và liên tục phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Dũng chia tay Hà Nội FC sau 1 năm gắn bó để cập bến CLB TPHCM. Thủ môn sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ, tỏa sáng để giúp nhà Á quân V-League 2019 “hóa rồng” ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, màn trình diễn trong trận đầu bắt chính ở AFC Cup 2020 khiến Dũng bị mất điểm nghiêm trọng.

Không chỉ mắc sai lầm khiến Hà Nội FC ôm hận tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 trước April 25 SC (CHDCND Triều Tiên), tại CLB TPHCM ở trận đấu diễn ra chiều qua trên đất Singapore, Dũng còn mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong màu áo U22 Việt Nam dự SEA Games 30 và U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020.

Sai lầm lần một, lần hai thì có thể đổ lỗi cho tâm lý thi đấu không tốt. Nhưng, sai lầm thường xuyên, liên tục với kịch bản giống nhau thì không thể nói đó là tâm lý nữa mà thuộc vấn đề về chuyên môn. Hai năm qua, Dũng vẫn chưa cải thiện được khả năng bắt bóng bổng, chơi bóng bằng chân và khả năng đọc tình huống.

Ngày 1/12, U22 Việt Nam đọ sức với U22 Indonesia ở vòng bảng SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng bắt bóng không dính để đội bạn có bàn mở tỉ số ở phút 23. Rất may cho U23 Việt Nam là sau đó Thành Chung và Hoàng Đức giúp “Những ngôi sao vàng” giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Sau trận đấu, Dũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Kết thúc một trận đấu khó khăn.Thật hạnh phúc khi chúng ta đã đoàn kết để cùng vượt qua. Tôi sai đã có các bạn sửa. Chúng ta sẽ cố gắng vì một lá cờ trên ngực. Xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Trong cuộc sống nói chung, bóng đá nói riêng, sai lầm là chuyện bình thường. Thật hạnh phúc khi có người khác sửa chữa sai lầm cho mình. Dũng may mắn vì có Thành Chung, Hoàng Đức, Công Phượng và Phi Sơn sửa sai hộ.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với mỗi con người là phải biết tự sửa sai để tiến bộ. Nếu Bùi Tiến Dũng không cải thiện được phong độ và kỹ năng của mình thì cơ hội để anh lên tuyển là rất nhỏ. Và câu hỏi “Chờ đồng đội sửa sai đến bao giờ?” sẽ còn ám ảnh người hâm mộ và chính thủ môn sinh năm 1997./.

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: Báo VOV