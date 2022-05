Bố từng đi tù và đã được xóa án tích có được dự tuyển vào trường Công an?

Bạn Nguyễn Minh An đã gửi câu hỏi trực tuyến đến Cổng thông tin điện tử Bộ Công an như sau: “Tiêu chuẩn chính trị để tuyển sinh vào các trường, học viện Công an nhân dân năm 2022 như thế nào? Hồi trẻ, bố tôi bị đi tù về tội cố ý gây thương tích, đã được xóa án tích.

Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có vi phạm tiêu chuẩn chính trị khi tham gia tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân hay không? Thủ tục đăng ký sơ tuyển và quy trình sơ tuyển gồm những gì?”.

Ảnh minh họa.

...



Trả lời câu hỏi này, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, để tìm hiểu về tiêu chuẩn chính trị để tuyển người vào Công an nhân dân, bạn Nguyễn Minh An cần liên hệ Công an cấp quận, huyện để được hướng dẫn chi tiết.

Đối với trường hợp của bạn, có bố (theo ý là bố đẻ, người nuôi dưỡng bản thân) bị tòa án xử phạt tù nếu là phạt tù có thời hạn (kể cả đã xóa án tích) thì bạn không thuộc đối tượng được dự tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Đồng thời, bạn chưa nêu rõ các vấn đề liên quan như thái độ chính trị, lối sống, đạo đức của bản thân, thành tích học tập của bản thân cũng như của gia đình để làm căn cứ xem xét cụ thể nên chưa thể tư vấn rõ hơn cho bạn.

Tác giả: Hùng Tâm

Nguồn tin: Pháp Luật Plus