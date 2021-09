Bố mẹ chồng áp đảo đánh ghen hộ con dâu, bố chồng chỉ thẳng mặt kẻ thứ ba tuyên bố: “Có tình dục chứ tình bạn cái gì”

Hành vi ngoại tình, chen chân vào cuộc hôn nhân của một gia đình khác chưa bao giờ được ủng hộ. Cho dù gia đình người ta xảy ra chuyện gì, người đàn ông chưa ly hôn mà kẻ thứ 3 vẫn bước vào thì đó là lỗi của chính họ rồi.

Bố mẹ chồng cùng con dâu đi đánh ghen

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh con dâu dẫn bố mẹ chồng cùng đi đánh ghen được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, gia đình này đến nhà của cô bồ, lao vào chửi bới, dằn mặt. Đáng nói nhất là sự hiện diện của con gái “kẻ thứ ba” đang đứng trân trối và chịu bao lời chỉ trích.

“Nếu như chú không muốn con quay lại với T. thì con sẽ chấm dứt”, cô bồ nói với bố của nhân tình.

Ngay lập tức, ông bố và bà mẹ tức giận, cho rằng lời hứa hẹn này nói nhiều lần rồi nhưng chưa được thực hiện.

Ảnh cắt từ clip.

Chị vợ cũng lên tiếng: “Tôi đã lại đây 2 lần rồi. Tối qua tôi gọi chị vẫn dám bắt máy, tôi ghi âm lại rồi”.

Lúc đó, 3 người liên tục chỉ trỏ vào cô con gái của “kẻ thứ ba” rồi phân trần về chuyện mẹ cô bé ngoại tình thế nào, hẹn hò ra sao.

“Con gặp mặt cô 2 lần rồi, tui đã đến cảnh cáo 2 lần rồi, con nhớ không? Con gặp mặt cô 2 lần rồi con nhớ không?”, người vợ nói với đứa bé.

Lúc đó, người phụ nữ vẫn tỏ ra bình thản, dựa vào tường nói rằng mình với người đàn ông tên T. chỉ làm bạn bè với nhau. Nghe đến đó, ông bố điên tiết lao vào: “Tình bạn cái gì, chỉ có tình dục chứ không có tình bạn”.

Sự thuyết phục của gia đình bên chồng với cô bồ

Theo những thông tin bên lề, trong đoàn đánh ghen đó, còn có sự xuất hiện của chị gái chồng. Người chị gái lúc này mới lên tiếng.

Cô cho rằng kẻ thứ ba không cần phải nói nhiều lời. Em dâu mình làm dâu như thế nào mà bây giờ cả bố mẹ chồng đều đi “đánh ghen” hộ là đủ hiểu tình cảm của họ.

“Em tự rút lui là tốt nhất”, cô chị gái chồng kết lại.

...

“Chị nói với tôi chị gặp chồng tôi là đuổi liền, cả đứa bé này cũng vậy. Giờ đi chơi chị đi chơi với nó, đi karaoke mà như vậy hả”, người vợ tiếp tục.

Hóa ra, những người này đưa cả cô bé vào cuộc là bởi trước đó chính cô bé bênh vực mẹ mình cho rằng người đàn ông tên T. đến nhà là đuổi đi luôn.

“Tôi cảnh cáo cô lần này lần cuối cùng nha. Đây là cảnh cáo, đây là đạo đức con người cô hiểu không”, cả bố mẹ chồng tức tối.

Diễn biến tiếp theo của chuyện đánh ghen mời mọi người xem đoạn clip sau:

Your browser does not support the video tag.

Bố mẹ chồng đi đánh ghen cùng con dâu

Trong suốt đoạn clip đánh ghen, nhân vật bố mẹ chồng vừa đe dọa, vừa dạy dỗ nhân tình của con trai mình. Họ cho rằng con dâu của mình hiền chứ với nhiều người khi chuyện thế này xảy đến họ sẵn sàng tạt axit, tạt nước sơn để thỏa cơn ghen.

Cuối cùng, họ kết luận rằng bây giờ kẻ thứ ba có làm gì thì làm hãy để ý đến nhân quả kẻo sau này lãnh không kịp.

Nhiều dân mạng sau khi xem xong đoạn clip đánh ghen đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Một số bình luận khen ngợi chị vợ ăn ở tốt nên được bảo vệ hết mực như thế. Số khác cho rằng chuyện của người lớn tốt nhất để người lớn giải quyết, cớ sao kéo một đứa trẻ vào cuộc. Hơn nữa, chuyện này nên xử lý ở ông chồng nhiều hơn. Ý kiến của dân mạng như sau:

"Đứa nhỏ đâu có tội tình gì, quay clip dí thẳng mặt nó rồi tương lai nó ra sao. Nó làm gì thì cũng do mẹ nó dạy, mẹ nó dặn dò. Bây giờ đánh ghen rồi lên án cứ chỉ trỏ vào mặt nó thì làm sao mà nó chịu được".

"Nói gì thì nói chị vợ có gia đình chồng tốt đấy chứ. Chồng ngoại tình nhưng có chị gái chồng và bố mẹ đứng ra giải quyết mọi chuyện hộ. Họ cũng không đến nỗi ghê gớm, ăn nói vô cùng lịch sự. Chỉ là quá mức tức tối con trai ngoại tình nên như thế thôi. Phen này dạy dỗ lại chồng mình, dạy không được thì ly hôn chứ muốn ngoại tình có nhiều cách lắm".

Trong cuộc sống có hàng loạt những câu chuyện đánh ghen, xử lý chồng ngoại tình. Hi vọng rằng, những bà vợ lâm vào trường hợp này sẽ có cách xử lý đúng mực nhất. Và trên hết là xử đúng người đúng tội, đừng lôi kéo người khác vào cuộc giống như trong clip.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc