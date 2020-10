Bộ Công an lý giải về số thứ trưởng vượt quá quy định

Ngày 8-10, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp báo, lý giải về số thứ trưởng vượt quá quy định mà báo chí thông tin, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết quy định Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là được 6 thứ trưởng. "Đây là bổ nhiệm "gối đầu" trong kỳ đại hội này. Sau đại hội lần tới đây, một số đồng chí nghỉ hưu theo quy định. Trong nhiệm kỳ mới sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ"- Thiếu tướng Tô Ân Xô lý giải.

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin tại cuộc họp báo

Về sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, đại diện Bộ Công an cho biết trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương. Theo đó, Bộ Công an cũng đã đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh giản, hoạt động hiệu quả.

"Đây có thể nói đây là cách mạng của lực lượng Công an Nhân dân. Cụ thể, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục; 1 đơn vị tương đương cấp Tổng Cục; 55 đơn vị cấp cục; 22 đơn vị PCCC cấp địa phương; 7 trường; trong đó có 1014 đơn vị cấp phòng và hơn 2300 cấp đội. Tổ chức bộ máy đã được tổ chức đã được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng ổn định, giảm tầng lớp trung gian trong nhiều ngành"- đại diện Bộ Công an thông tin.

Cũng theo đại diện Bộ Công an, tính đến ngày 30-9, đã bố trí hơn 43 ngàn công an chính quy về công tác tại công an các xã trong cả nước, trung bình 5 công an chính quy/xã. Đến nay cơ bản công an xã các địa phương đều bố trí được lực lượng công an chính quy.

"Từ năm 2015 đến nay, Bộ Công an giảm được hơn 30.500 biên chế. Trong số giảm này, đã có hơn 19.700 là số cán bộ chiến sĩ nghỉ hưu"- đại diện Bộ Công an thông tin.

Theo Bộ Công an, đến hết tháng 8-2020, đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an Nhân dân đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ. Thủ trưởng đơn vị đều trúng cử bí thư cấp ủy, nhiều đồng chí trúng cử với số phiếu tuyệt đối.

Dự thảo các văn kiện Đại hội được nghiên cứu, xây dựng khoa học, chất lượng; tổ chức lấy ý kiến của đại hội các đảng bộ trực thuộc; ý kiến góp ý của các vị nguyên ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo tổng cục, nguyên cục trưởng, tướng lĩnh ….

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được xây dựng đúng quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo chỉ đạo của Trung ương. Ngày 21-9-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội. Bộ Chính trị đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát Chỉ thị 35 và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương; cơ bản đủ điều kiện tổ chức đại hội. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13-10, tại Hội trường Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Đại biểu triệu tập dự Đại hội 350, trong đó có 26 đại biểu đương nhiên và 324 đại biểu bầu tại đại hội các tổ chức đảng trực thuộc.

Chính phủ đã có báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII thuộc lĩnh vực Nội vụ để phục vụ cho kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội.

Trong báo cáo, Chính phủ đã nêu các kết quả đạt được trong công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Một nội dung đáng chú ý là số lượng Thứ trưởng và tương đương ở các bộ, cơ quan ngang bộ đã được Chính phủ báo cáo cụ thể.

Theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6). Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trong đó, có 2 bộ có 9 Thứ trưởng, gồm: Bộ Quốc phòng; Công an (vượt 3 so với quy định).

