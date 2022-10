Biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nghi bị trộm đột nhập lấy tài sản có giá trị nhiều tỷ đồng

Ngày 8-10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra làm rõ vụ căn biệt thự của bà Hồ Thị Ngọc Hà (hay còn gọi là ca sĩ Hồ Ngọc Hà) bị trộm đột nhập lấy tài sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà phát hiện căn biệt thự của ca sĩ này ở đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức có dấu hiệu bị đột nhập. Sau đó, mọi người kiểm tra thì phát hiện mất nhiều tài sản nên báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, bước đầu, gia đình ca sĩ trình báo mất vàng, tiền,… trị giá khoảng 3 đến 4 tỷ đồng.

Được biết, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang đi nước ngoài và không có mặt ở căn biệt thự trên.

