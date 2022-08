Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận, nói công an đi hát karaoke nhiều hơn

Your browser does not support the video tag.

Tại cơ quan công an, N.V.P khai nhận đã dùng tài khoản facebook của cá nhân để bình luận vào bài viết của công an huyện với mục đích bôi xấu, vu khống lực lượng công an để được mọi người chú ý.

...

Công an huyện Sơn Động đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt 7,5 triệu đồng.

