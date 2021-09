Bị bắt quả tang đang ăn trộm, 'nữ tặc' thoát y chạy trốn, danh tính khiến ai nấy ngỡ ngàng

Vào khuya 22/8, người dân sống tại một khu dân cư ở Đông Hồ, quận Đông Bình (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) phát hiện thấy một người phụ nữ đang ăn trộm trong nhà để xe. Ngay lập tức, họ nhanh chóng báo vụ việc cho cảnh sát địa phương.

Video: Bị bắt quả tang đang ăn trộm, 'nữ tặc' thoát y chạy trốn

Khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã qua hiện trường và xem lại đoạn video trích xuất từ camera an ninh gắn tại nhà để xe. Đoạn video cho thấy, một người phụ nữ mặc áo phông trắng, tóc ngắn ngang vai, đeo khẩu trang đang hí hoáy trộm bình ắc-quy. Khi bị phát hiện, nữ tặc nhanh chóng bỏ chạy.

"Nữ tặc" đang hí hoáy trộm bình ắc-quy tại nhà để xe.

Tuy nhiên, điều gây kinh ngạc là trong quá trình chạy trốn, người phụ nữ này lại liên tục cởi bỏ áo. Lúc này, mọi việc mới vỡ lẽ, “nữ tặc” kia nhanh chóng lộ ra danh tính thật.

Hóa ra, đó là một ông chú trung niên. Anh ta cải trang thành phụ nữ khi trộm cắp hòng che giấu danh tính thật của mình. Tuy nhiên, khi bị phát giác, không hiểu sao anh ta lại “cởi hết” như vậy.

Nghi phạm thoát y chạy trốn khỏi hiện trường khi bị phát giác.

Một nhân viên thuộc tổ tuần tra an ninh cho biết: “Chúng tôi nghe thấy tiếng động bất thường trong nhà để xe nên tới kiểm tra thì phát hiện nghi phạm đang thực hiện hành vi trộm cắp. Lúc đó, ‘người phụ nữ’ nói ‘cô ta’ đang sửa xe điện, nhưng giọng của ‘cô ta’ rõ ràng là giọng đàn ông. Biết bị phát hiện, nghi phạm đã nhanh chóng bỏ chạy”.

Thông qua việc phân tích video hiện trường, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được danh tính của nghi phạm. Đối tượng này họ La, năm nay 48 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Tây.

Vật chứng cảnh sát tìm thấy tại nhà nghi phạm họ La.

Vào trưa 31/8, cảnh sát đã bắt được nghi phạm tại căn nhà đang thuê của anh ta ở phố Đông Hồ. Tại đây, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều vật chứng như tóc giả, áo khoác phụ nữ, áo ngực, túi xách, xà beng và các dụng cụ gây án khác.

Cảnh sát cho biết, La nhiều lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, anh ta lại quay về "con đường cũ".

Một số dụng cụ gây án khác.

Đáng nói hơn, trong vụ trộm tối hôm đó, La đã bị một nhân viên bảo vệ đánh. Để tẩu thoát, anh ta đành phải bỏ lại chiếc xe điện mà anh lái tới hiện trường. Để lấy lại chiếc xe điện, anh đã gọi điện cho cảnh sát lúc 3h sáng 23/8 để khai man rằng xe của anh đã bị trộm mất.

Hiện La đang bị tạm giữ hành chính theo quy định về hành vi trộm cắp và khai báo gian dối.

