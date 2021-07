Bắt vụ khai thác cát trái phép trên sông Lam

Pháp luật

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện nhiều đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Lam thuộc địa phận xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên.