Bắt taxi từ Quảng Trị ra Nghệ An để cướp giật tài sản của tài xế

Pháp luật

Chiều 29/5, tin từ Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hải Âu ( SN 1988) trú tại xóm 3, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội "Cướp giật tài sản".