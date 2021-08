Bắt tạm giam đối tượng tổ chức khai thác đá thạch anh trái phép

Ngày 13/8, thông tin từ cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hà Văn Trưởng (SN 1973), trú tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Đoàn xe bị bắt khi đi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên

Hồ sơ ban đầu phản ánh, ngày 5/3/2021, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng CSGT (PC08), Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ 4 xe ô tô do Trương Văn Dũng, Nguyễn Thường Vượng, Vi Văn Khánh và Phạm Văn Hoàng điều khiển chở 339,49 tấn Thạch Anh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Các đối tượng khai vận chuyển thạch anh cho Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Trung Hậu (Công ty Trung Hậu), có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi từ địa bàn huyện Kỳ Anh theo Quốc lộ 1A ra TP Hà Nội để bán cho Công ty cổ phần Khoa học sản xuất mỏ ở TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác minh xác định, trong 339,49 tấn đá thạch anh nêu trên có 247,05 tấn (trị giá 40.763.250 đồng) do Công ty Trung Hậu thu mua của người dân chở đến bán và do Công ty Trung Hậu khai thác tại khu vực mỏ Khe Ngọ Sụ thuộc phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

Công an huyện Cẩm Xuyên tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra

Ngoài ra, quá trình kiểm tra, phát hiện tại mỏ khe Ngọ Su của Công ty Trung Hậu còn có 860m3 đá thạch anh do Công ty Trung Hậu tự khai thác tại khu vực mỏ khe Ngọ Sụ và trao đổi đá vào năm 2020 và một số đá thạch anh do Công ty Trung Hậu mua của một số người dân chở đến bán trong tháng 3/2021.

...

Tiến hành xác minh, CQĐT phát hiện trong số người dân chở đá đến bán lại cho Công ty Trung Hậu vào đầu tháng 3/2021 có Hà Văn Trưởng là người trực tiếp tổ chức khai thác trái phép đá thạch anh tại khu vực tiểu khu 384 (thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) để bán lại cho Công ty Trung Hậu.

Một bãi tập kết thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trung Hậu

Trước đó, ngày 28/5/2020, Trưởng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép bị Công an huyện Kỳ Anh xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền. Mặc dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhưng Trưởng vẫn tiếp tục tổ chức khai thác trái phép đá thạch anh tại khu vực tiểu khu 384 để bán lại cho Công ty Trung Hậu.

Hành vi của Hà Văn Trưởng thể hiện sự coi thường pháp luật, phạm vào khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trưởng, để kịp thời đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục kiểm sát hoạt động điều tra mở rộng làm rõ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần xây dựng - Thương mại Trung Hậu có trụ sở tại Số nhà 182, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Chủ sở hữu/người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Hùng; Giám đốc công ty là ông Nguyễn Hữu Hậu.

Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2006, có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại quý hiếm...

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn