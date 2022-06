Bắt tạm giam cha dượng đánh chết bé trai 18 tháng tuổi

Sáng 14/6, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho hay, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An). Ông Ninh bị bắt về hành vi “cố ý gây thương tích”. Vụ án đang được Công an huyện Bến Lức thụ lý.

Trước đó, rạng sáng 1/6, anh L.T.N.T. (24 tuổi, ngụ phường 4, TP Tân An, Long An, cha ruột của bé trai L.T.L.T.P, 18 tháng tuổi), nhận được tin con trai đã chết trước khi đưa vào bệnh viện, do bị chấn thương đầu, tay, chân và thân thể.

Bé trai 18 tháng tuổi bị cha dượng đánh tử vong

Vụ việc được anh T. trình báo và cơ quan công an vào cuộc. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định Ninh là thủ phạm.

Theo anh T., anh cùng vợ là chị L.D.T.H. cưới nhau được 6 năm, có 2 con nhưng đã ly hôn, bé P. theo mẹ, còn anh T. nuôi con gái lớn. Chị H. làm công nhân ở huyện Bến Lức, khoảng hơn 1 tháng nay sống như vợ chồng với Ninh tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao Thông