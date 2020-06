Bắt 'siêu trộm' gây thêm gần 20 vụ trộm khi đang trốn truy nã

Nguyễn Duy Trường gây ra nhiều vụ trộm trong thời gian bị truy nã. Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được bị can Nguyễn Duy Trường (SN 1990, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2010, Trường lấy tên giả là Nguyễn Hữu Tiệp và xin vào làm nhân viên bảo vệ cho một công ty dịch vụ bảo vệ.

Vào tháng 8/2010, trong thời gian được phân công làm bảo vệ tại Cty TNHH Ritek - Việt Nam (KCN Amata, TP Biên Hòa), Trường đã cấu kết với các đối tượng Trần Ngọc Hùng (SN 1990, quê Lào Cai), và Nguyễn Minh Hoàng (SN 1980, quê Tiền Giang) là công nhân làm việc tại đây để trộm cắp tài sản của công ty.

Đêm ngày 5/9/2010, Trường, Hùng, Hoàng cùng 2 đồng phạm là Đinh Văn Quyền và Nguyễn Khắc Thành đột nhập vào Cty Ritek - Việt Nam ăn trộm 27 miếng kim loại bạc. Trường lấy bảy miếng bạc bán cho Bùi Minh Huấn lấy 79 triệu đồng, số còn lại bán cho một số tiệm bạc trên địa bàn TP Biên Hòa số còn lại bán cho Hoàng Xuân Danh (thường trú tại phường Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa) với giá 200 triệu đồng. Hoàn tất phi vụ trộm bạc của Công ty Ritek sau khi bán được các đối tượng đã chia nhau lấy tiền ăn xài.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã thu hồi được 457 triệu đồng từ một số đối tượng liên quan giao nộp. Riêng bị can Nguyễn Duy Trường và Nguyễn Khắc Thành đã bỏ trốn ngay sau khi gây án, nên chưa thu hồi được tài sản do phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Duy Trường và Nguyễn Khắc Thành. Đến năm 2011, Nguyễn Khắc Thành bị bắt, còn Nguyễn Duy Trường vẫn cao chạy xa bay. Tiếp đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã lần lượt bắt giữ các đối tượng gây ra vụ trộm cắp. Riêng Trường đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Ngày 20/6 vừa qua, Đội Truy nã - truy tìm, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ Trường khi đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Nghệ An. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trường khai nhận trong thời gian trốn truy nã, Trường tiếp tục thực hiện thêm khoảng 20 vụ trộm tài sản trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Vĩnh Phú

Nguồn tin: Báo Giao thông