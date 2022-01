Bắt quả tang vợ dan díu với nhân tình, người đàn ông cay đắng: "Làm ơn đừng để con gái tôi biết chuyện này"

Ngoại tình luôn là một trong những nguyên nhân chính tạo ra những vết nứt trong hôn nhân. Mà nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau đổ vỡ đó không ai khác chính là những đứa con trong một gia đình không hoàn chỉnh.

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh người chồng cay đắng bắt gặp vợ cùng nhân tình đang dan díu trên đường.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người đàn ông bắt "quả tang" vợ dan díu với tình nhân

Cụ thể, theo như những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy người chồng đang vô cùng phẫn nộ hét lớn chất vấn tình nhân của vợ đang ngồi dưới đất: "Vợ mày được mấy con rồi? Mày nuôi được vợ tao không? Tao nhường cho mày đó."

Chưa hết tức giận, người đàn ông tiếp tục quay sang nói với vợ đầy chua xót: "Giờ tôi vẫn kêu cô là vợ nhưng làm ơn đừng để con gái tôi biết chuyện này."

...

Từ trong lời nói có thể thấy, trên cả sự phẫn nộ trước hành vi gian dối của người bạn đời, người đàn ông vẫn đặt tình thương và sự lo lắng cho con gái nhỏ lên đầu. Người cha hoàn toàn không muốn để con gái của mình biết được và đau buồn vì những rạn nứt, những đổ vỡ của gia đình.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người:

"Lỗi lầm người lớn gây ra, nhưng con trẻ lại phải chịu đựng quá nhiều."

"Nghe mà đau lòng cho những cháu bé không may sinh ra trong một gia đình đổ vỡ. May mắn cháu vẫn có một người cha yêu thương mình như vậy."

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị