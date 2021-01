Bắt quả tang tiếp viên quán karaoke có hành vi khiêu dâm cùng khách

Vào lúc 22h30 ngày 3/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành phối hợp Công an xã An Phước tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Mộc Lan tại ấp 4, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Thời điểm kiểm tra, tại phòng Vip 2 quán Mộc Lan, lực lượng chức năng phát hiện 9 tiếp viên quán đang thực hiện hành vi khiêu dâm với khách .

Ảnh: CA Đồng Nai.

Bước đầu, các tiếp viên khai nhận khi xin vào làm việc tại quán Mộc Lan họ không được chủ quán trả lương. Thay vào đó, khi khách vào hát có yêu cầu thì tiếp viên sẽ phục vụ khách và hưởng tiền bồi dưỡng trực tiếp từ khách.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Công Trọng

Nguồn tin: Pháp Luật Plus