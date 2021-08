Bắt nghi phạm liên quan vụ tài xế taxi ở Nghệ An bị cắt cổ

Chiếc xe taxi của nạn nhân nằm bên vách đồi - Ảnh: Đ.HOÀNG

Chiều 20-8, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Anh Sơn lấy lời khai của nam thanh niên 34 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại huyện Anh Sơn.

Nghi phạm bị bắt giữ tại địa bàn huyện Anh Sơn vào khoảng 10h sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 17h chiều 19-8, một số người dân đi qua thôn Tân Hội, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu.

Theo các nhân chứng, nạn nhân tử vong với vết cắt ngang cổ, ngoài ra không có vết thương nào khác. Cách thi thể khoảng vài chục mét là một chiếc taxi đâm vào vách đồi bên cạnh đường. Hiện trường vụ việc cách xa khu dân cư.

Nạn nhân sau đó được xác định là tài xế taxi, trú ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Trên ghế lái của taxi, phát hiện nhiều vết máu.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định tài xế taxi bị tấn công khi đang điều khiển xe, dẫn đến mất lái lao vào vách đồi bên đường.

Nạn nhân sau đó cố mở cửa xe tháo chạy, tuy nhiên được khoảng 30m thì gục bên đường.

Công an huyện Anh Sơn phát đi thông báo truy tìm nghi phạm mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6m. Nghi phạm sau khi gây án xong bỏ chạy bộ, có khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người và quần áo.

Tác giả: D.Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ